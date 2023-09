“Corri la vita”, in diciassette (più due cani) partecipano per Melio

Firenze, 24 settembre 2023 –“Ho corso la maratona! O meglio, ad aver partecipato al posto mio sono state ben 34 gambe più 8 zampe!”. Lo scrive su Facebook il consigliere regionale Iacopo Melio, da anni attivista per le persone con disabilità, che nei giorni scorsi aveva lanciato un appello: cercava chi potesse partecipare a “Corri la vita”, la manifestazione solidal-podistica che si è tenuta oggi a Firenze, correndo per suo conto. “Mi iscrivo alla maratona ma mi servono due gambe funzionanti”, aveva scritto nei giorni scorsi con ironia. In pratica Melio si sarebbe occupato di versare la quota di iscrizione a chi avesse corso per lui. E le cose sono andate oltre le previsioni.

"Con questa mia semplice iniziativa – spiega sui social – ho potuto donare personalmente a “Corri la vita” 170 euro (ovvero 17 iscrizioni) + 30 euro aggiunte per arrivare alla cifra tonda di 200 euro. Vanno poi aggiunte le quote di amici e familiari che i 17 iscritti del “mio gruppo” hanno portato con sé, perciò davvero un bel risultato soprattutto per lo spirito con il quale ciascuna e ciascuno di loro ha scelto di partecipare! Lo racconto a voi che avete seguito il mio appello sui social e sui giornali soltanto per dovere di trasparenza, e perché mi piace ricordare che alla fine basta davvero poco per sostenere progetti importanti come questo che unisce sport, cultura e solidarietà. E se la nostra corsa collettiva può essere di ispirazione per altre donazioni o semplicemente per far conoscere ancora di più questa manifestazione, avremo vinto due volte”.

Melio poi elenca chi ha sostenuto la sua iniziativa: Silvia Angelini, Gioia Bandinelli, Matteo Betti, Costanza Bonamassa, Sofia Chiapparo, Sergio Di Loreto, Monica Donati, Omar Hussain, Leonora Marciai, Pina Mazza, Elisa Moncini, Ilaria Pellegrini, Livia Perugi, Karem Rohana, Rossella Sebastiano, Costanza Tortù, Tiziano Viviani “con la partecipazione straordinaria di Iside e Gino”.

"Con Eleonora Frescobaldi, patron di “Corri la vita”, ci incontreremo presto – scrive ancora – per pensare a come poter rendere questa mia iniziativa una costante delle prossime edizioni, per far crescere il mio gruppo di anno in anno, magari allargandolo in modo virtuale anche a chi è fuori dalla Toscana ma vuole comunque unirsi, creando una raccolta fondi nella raccolta fondi. Che dire amiche e amici, anche oggi sono grato per il pezzettino di bellezza che insieme siamo riusciti a costruire”.