Copia gli chef ai fornelli. Maxi successo sui social

"Niente creo tutto copio": uno slogan diventato virale quello lanciato da Simone Zanieri, conosciuto come "Zazza", sestese divenuto un fenomeno sui social proprio per la sua scelta di non inventare nessun piatto ma di copiare, come uno scolaro diligente, le creazioni degli chef più affermati. I suoi video in cui si cimenta nelle ‘copie’ stanno spopolando sui canali Instagram, TikTok e Youtube tanto da ottenere, in alcuni casi, più di due milioni di visualizzazioni e da poco ha ottenuto un record che ha voluto rimarcare ironicamente, un numero di follower più alto degli abitanti di Sesto: "La cosa – racconta Simone - è nata per gioco. Ho sempre cucinato per la famiglia e gli amici perché mi piace molto. Faccio anche l’allenatore di pallacanestro ma quest’anno ho preso un anno di pausa così avevo più tempo libero. Quindi al ritorno dal lavoro e nei fine settimana cucinavo e, per gioco, ho pensato di riprendermi mentre preparavo i vari piatti, tutti rigorosamente copiati".

Non c’è una logica precisa nei ‘manicaretti’ da riprodurre: "Dipende dal piatto che voglio fare – racconta – guardo varie ricette e poi scelgo quella che mi sembra migliore ma non ho preferenza per qualche chef in particolare anche se mi piace seguire i toscani, in particolare Daniele Rossi e Federico Fusca. Tutti sono chef e vogliono inventare ricette, io invece copio e di solito la cosa viene bene".

I risultati, anzi, sono così positivi che nei video viene lanciato anche un invito preciso a chi sta guardando le immagini, quello di cimentarsi a propria volta nelle copie: "Io dico sempre – prosegue – che se copio io possono farlo tutti, basta attenersi alle ricette. Si tratta chiaramente di una cosa molto amatoriale, io cucino fondamentalmente per sfamare moglie e figli a cena ma mi diverto molto e, dai commenti che ho avuto, si diverte anche chi guarda i video in cui spesso faccio riferimenti precisi anche a Sesto. La cosa che mi fa piacere è che sto cominciando ad avere riscontri dai cuochi e chef che copio. Alcuni di loro, gente anche con tre milioni di follower, mi segue e c’è anche chi commenta quello che faccio". Un possibile ‘legame’ per cui "Zazza" esprime un desiderio particolare: "Mi piacerebbe tanto – conclude – copiare in diretta una ricetta di qualche chef, seguirlo passo passo mentre cucina e non solo copiare la ricetta scritta. Non so se sarà fattibile ma mi piacerebbe". L’appello è comunque lanciato: chef di tutta Italia fatevi avanti per essere copiati live.