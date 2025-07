Il Consolato americano di Firenze non chiude. L’annuncio dell’ambasciatore Usa a Roma

Roma, 2 luglio 2025 – Il Consolato Usa di Firenze non chiuderà. Ad annunciarlo è stato l’ambasciatore americano in Italia, Tilman J. Fertitta, durante un evento andato in scena oggi, 2 luglio, a Villa Taverna a Roma, un appuntamento al quale erano presenti rappresentanti istituzionali e del Governo (con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni anche i vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al presidente del Senato La Russa) a due giorni dal 4 luglio, giorno in cui negli Stati Uniti si celebra la Festa dell’Indipendenza.

Ferititta, nel rafforzare i rapporti tra l’amministrazione Trump e il Governo italiano, ha parlato anche del Consolato americano di Firenze, finito al centro del dibattito nei mesi scorsi dopo le voci sempre più insistenti su una sua possibile chiusura. Un provvedimento che, secondo indiscrezioni, sarebbe rientrato nell’ottica di una massiccia spending review messa in atto dallo stesso Trump per limare i costi della pubblica amministrazione statunitense. Notizie che sembravano aver trovato più di una conferma nelle parole del Segretario di Stato Marco Rubio, che nello scorso mese di maggio annunciò di aver inviato al Congresso degli Stati Uniti il suo piano per "un’ampia riorganizzazione" del dipartimento di Stato, un piano che tra i vari tagli previsti in giro per il mondo avrebbe dovuto prevedere anche la chiusura della sede diplomatica fiorentina.

Invece no. La conferma che il consolato Usa di Firenze non chiuderà è arrivata stasera nelle parole dell’ambasciatore Fertitta. "Più di 40.000 studenti statunitensi scelgono l'Italia come destinazione", ha detto Fertitta in un passaggio del suo discorso, "Molti di questi studenti vanno a Firenze: il Consolato Generale di Firenze continuerà a supportarli per molti altri anni ancora", ha aggiunto. "Abbiamo parlato con il presidente Trump e con l'amministrazione di quanto sia importante mantenere operativo l'ufficio del consolato generale a Firenze", ha spiegato.