Stanno meglio i 7 carabinieri che hanno riportato contusioni e ferite non gravi nell’aggressione subita mercoledì pomeriggio a Figline: due uomini, due fratelli di nazionalità marocchina già conosciuti alle forze dell’ordine, hanno reagito a una perquisizione del loro appartamento in via Piave con botte, pugni, spintoni. I sette carabinieri e uno degli aggressori son stati poi medicati al pronto soccorso. I due fratelli (classe 1988 e 1991) sono ai domiciliari con braccialetto elettronico. Dalla vicina Castelfranco Piandiscò arriva la richiesta di una conferenza dei sindaci sulla sicurezza. Per il sindaco del Comune del Valdarno aretino Michele Rossi, "fatti di questo genere destano profonda preoccupazione e non possono trovare alcuna giustificazione in una società civile fondata sul rispetto delle leggi e delle istituzioni".

La proposta è una conferenza dei primi cittadini del Valdarno alla presenza del prefetto e del questore: "L’obiettivo è promuovere un’azione coordinata tra i Comuni, rafforzare la prevenzione, affrontare con maggiore efficacia le criticità emergenti e dare risposte tempestive alle comunità". La proposta è stata ben accolta dal capogruppo FdI di Figline e Incisa Enrico Venturi (nella foto). "Possibile però che invece che dalla nostra amministrazione, l’idea arrivi da un altro Comune? Il sindaco Pianigiani dopo aver espresso solidarietà ai carabinieri, non ha intrapreso alcuna iniziativa significativa. Il Pd e il M5S non hanno detto niente e anche la mia richiesta di convocare un consiglio straordinario è caduta nel vuoto. Solo il Psi ha prontamente condannato il vile attacco". Venturi chiede dunque all’amministrazione figlinese di attivarsi per far parte della conferenza dei sindaci.

Manuela Plastina