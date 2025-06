Fra sicurezza e legalità: "Il controllo di vicinato"

Tra i vari progetti messi in campo, anche quello relativo al controllo di vicinato, che partirà con un progetto pilota su alcune strade per poi estendersi in collaborazione con l’Associazione Nazionale Controllo di Vicinato. E’ uno di punti analizzati nel nuovo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, al quale ha preso parte anche la sindaca di Fucecchio Emma Donnini. "L’attenzione della Prefettura per il nostro territorio è sempre molto puntuale e per questo ringrazio tutte le forze dell’ordine che si adoperano in modo continuativo - spiega la sindaca Donnini -. L’amministrazione collabora attivamente per quanto di competenza, sia in relazione alle problematiche dello spaccio nell’area delle Cerbaie, sia per rispondere alle necessità del capoluogo. Ho rappresentato al Prefetto le istanze che i cittadini quotidianamente mi sottopongono, e come sempre ho riscontrato la massima disponibilità".

"In qualità di sindaca sto cercando di favorire una cultura della legalità, coinvolgendo le Forze dell’ordine in progetti rivolti sia alle scuole che alla cittadinanza - aggiunge Donnini – . Un aspetto che ritengo fondamentale è quello di riappropriarci degli spazi, delle aree verdi, dei meravigliosi boschi, promuovendo iniziative che riportino i cittadini a viverli attivamente. Inoltre - prosegue la prima cittadina - il nostro territorio ospita 7 centri di accoglienza, tra cui uno per minori non accompagnati, regolarmente autorizzati dalla Prefettura. E proprio con i ragazzi minori svolgiamo un ruolo di coinvolgimento attivo, affinché possano diventare cittadini inclusi nel nostro tessuto sociale. Relativamente al progetto Sicurezza e Decoro - conclude - sono 24 gli immobili ad oggi sottoposti ai controlli, da cui sono scaturiti 20 avvio di procedimento e ben 11 ordinanze sindacali contingibili e urgenti. E’ un lavoro lungo, che mette in campo tante risorse umane, realizzato in collaborazione con la Asl e la nostra polizia locale che colgo l’occasione di ringraziare". Intanto, per il 9 giugno è convocata la commissione comunale sicurezza, durante la quale sarà fatto il punto della situazione sulle azioni da intraprendere legate alla promozione della legalità.

Carlo Baroni