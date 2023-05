Novantadue anni e presto la quinta laurea. Il record del professor Verì

Firenze, 2 maggio 2023 - La prima tesi l’aveva scritta a mano e poi dettata ad un’ex segretaria del Comune di Firenze, che la scriveva con una Olivetti 33.

La quinta la detta all’assistente vocale digitale. Farà 92 anni il prossimo 4 settembre il professor Rocco Verì, adesso impegnato a “limare” la sua quinta tesi, in Scienze e tecnologie alimentari. La discuterà il prossimo 8 giugno. Per lui, quasi un’abitudine, visto che in tutti questi anni ha macinato ben 114 esami. Un record che nasce dalla passione: “Quando fai una cosa che ti piace, non senti la fatica”.

Nato nel 1931 a San Vito Chietino, in provincia di Chieti, Verì ha insegnato in tantissime scuole fiorentine ed è stato per ben quattordici anni in Africa. Andato in pensione nel 1998, ha sempre continuato a studiare.

E durante la pandemia si è battuto come un leone per tornare in presenza. “Non sopportavo seguire le lezioni a distanza”, ammette. E non certo per problemi legati alla tecnologia.

“No, no - dice -. Io uso il computer, mi collego ad internet e ora, appunto, mio figlio mi ha pure insegnato ad usare l’assistente vocale. Ma io sono per il rapporto umano. L’università deve essere in aula. Per fortuna poi la tempesta è passata e sono potuto tornare a frequentare i miei corsi”.

Era il 1959 quando, a Firenze, si laureò in Scienze agrarie. Poi sono arrivate le lauree in Agricoltura tropicale e subtropicale (“La presi quando già insegnavo”, racconta Verì), in Produzioni animali, in Viticoltura e enologia e, a breve, quella in Scienze e tecnologie alimentari.

“La tesi è sulla tinca, un pesce d’acqua dolce”, sorride Verì, che dopo questa quinta laurea tornerà a studiare il suo strumento preferito: la fisarmonica.

“Dopo la malattia di mia moglie, morta sei anni fa, non me la sono più sentita di suonarla. Ma adesso è arrivato il momento di tornare dal mio amato strumento musicale”, sospira Verì, che ama raccontare la sua vita ed i suoi mille aneddoti.

C’era la guerra quando lui frequentava la prima media a Lanciano. “E quando passavano le fortezze volanti americane il professore di Lettere ci portava in uno scantinato”, ricorda. E poi il liceo classico a Lanciano e il trasferimento a Firenze, per studiare all’Università. Nel frattempo, l’incontro con la sua futura moglie, greca.

“Dopo la prima laurea avrei potuto lavorare per la Cassa per il mezzogiorno, a Pescara. Ma mia moglie amava troppo Firenze e, dunque, ho intrapreso la carriera dell’insegnamento”, dice.

Nel 1966 l’assunzione in ruolo. Verì ha insegnato a Barberino di Mugello, alla media Beato Angelico, al liceo Pascoli e, infine, al classico Galileo, dove in tantissimi lo ricordano con grande affetto. Le sue materie erano Chimica e scienze. Nel mezzo, la grande avventura in Africa. Spesso, le sue lezioni erano infarcite di ricordi di quell’incredibile esperienza.

“Avevo frequentato un corso di agricoltura tropicale e subtropicale - ricorda il docente -. Fu grazie a quello che venni distaccato dal ministero della Pubblica istruzione al ministero degli Esteri come assistente tecnico specializzato. Mia moglie mi ha seguito dappertutto, tra Tanzania, Kenia, Sri Lanka, Marocco”.

Tra i viaggi e la nascita di due figli, Verì non smette mai di studiare. “Durante la pandemia ho rischiato di mollare - ammette -. Ma poi ha prevalso lo spirito battagliero. Ho seguito a distanza giusto un paio di corsi, ma non in modo assiduo. Non mi ci ritrovavo. Passata la bufera, ho fatto tre esami seguendo come sempre tutte le lezioni in presenza. Per i ragazzi, ero il nonno di tutti. È stato bellissimo incontrare tanti giovani seri e per bene”. Adesso, il prossimo appuntamento sarà l’8 giugno, al plesso delle Cascine. Poi, il professor Verì tornerà a suonare.