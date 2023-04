Anziani d’estate, mare e monti li aspettano

Un’estate di opportunità ed occasioni per gli over 65 della Valdisieve, da trascorrere in varie località di villeggiatura. Sono aperte a Pontassieve le iscrizioni per le offerte scelte dalle associazioni Auser e Anteas, con possibilità che abbracciano tutti i mesi estivi - da giugno a settembre inoltrato - e con destinazioni pensate per tutti i gusti, dal mare alla montagna, fino alle terme e a numerose località del territorio toscano. Entrambe le associazioni propongono diverse mete, per esempio la Versilia, con date disponibili per giugno e luglio a Lido di Camaiore e per fine agosto e inizio settembre a Viareggio. Ma anche il mare della riviera adriatica, con le località di Rimini, Misano e Milano Marittima proposte da Auser, e di Igea Marina e Pesaro, nell’offerta di Anteas, in questo caso dalla metà di giugno fino ai primi di agosto. Altre località di mare offerte sono la riviera delle Palme a Grottammare nelle Marche dal 16 al 25 luglio, e Ischia Forio, dal 28 giugno all’8 luglio.

Poi c’è la montagna: per trascorrere le vacanze al fresco Auser propone soggiorni al Pian degli Ontani, in Val di Sole e ad Abbadia San Salvatore, mentre Anteas punta alle montagne di Andalo dal primo al 15 luglio, e al soggiorno termale dall’11 al 25 giugno in Veneto, ad Abano Terme.

Tutti i soggiorni sono comprensivi di pensione completa e viaggio in bus gran turismo, oltre al servizio in spiaggia e all’assicurazione medica. L’offerta quest’anno è realmente ampia. Le associazioni hanno preparato pacchetti di viaggi completi, con un occhio di riguardo per le esigenze dei viaggiatori più anziani. I dettagli di tutte le offerte possono essere richiesti direttamente alle associazioni promotrici. Per l’Auser ci si può rivolgere alla sede di Pontassieve (via Piave 2) il lunedì e il mercoledì, dalle 9 alle 11; appuntamenti ed informazioni anche al numero 335.5430945. Le iscrizioni terminano il 30 maggio.

Per il programma e i dettagli dell’Anteas ci si può invece rivolgere alla sede di via Fratelli Cervi 3840 (tel. 055.0492367) o per mail a [email protected] Qui le iscrizioni si raccogono fino al 10 giugno.

Leonardo Bartoletti