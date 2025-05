Oltrarno, modifiche alla sosta per un evento di Gucci in via delle Caldaie

Firenze, 10 maggio 2025 - La prossima settimana sono previste modifiche alla circolazione in alcune strade dell’Oltrarno, con una limitata estensione anche ad alcune piazze e vie sulla riva destra dell’Arno. I provvedimenti sono legati all’organizzazione della sfilata Cruise 2026 di Gucci, che si terrà presso Palazzo Settimanni, sede dell’Archivio Gucci, in via delle Caldaie, il prossimo 15 maggio. Le misure riguarderanno in particolare la sosta e la viabilità per consentire le operazioni di allestimento e lo svolgimento dell’iniziativa.

Oltrarno - Il primo provvedimento è già scattato dalla mezzanotte di oggi e consiste in un divieto di transito in via dei Preti tra via delle Caldaie e Borgo Tegolaio (escluso mezzi di soccorso e Polizia, veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili). Dalla mezzanotte di mercoledì 14 maggio (e fino alle 24 di giovedì 15 maggio) nella stessa via dei Preti scatterà una interruzione della circolazione all’altezza del numero civico 7 (transito consentito nei due tratti di strada senza sfondo ai mezzi di soccorso e Polizia, veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili). A seguire e fino alla mezzanotte del 22 maggio tornerà in vigore il divieto di transiti (con le stesse deroghe). Dalle 5 di martedì 13 maggio (fino alle 12 di venerdì 16) saranno istituiti divieti di sosta in via dei Serragli (dal numero civico 109 per un tratto di 10 metri verso piazza della Calza); dalle 15 dello stesso giorno (alle 6 di venerdì 16) sarà consentito l’accesso ai mezzi coinvolti nell’evento all’interno della piazza Santo Spirito (con possibilità di fermata). Passando al 14 maggio, scatteranno alle 6 i divieti di sosta in via del Presto di San Martino (tratto sul fronte numeri dispari) e via delle Caldaie (tra via dei Preti e via Mazzetta). Questi provvedimenti saranno in vigore fino alle 24 del 15 maggio. Sempre dalle 6 saranno istituiti divieti di sosta e transito nell’area pedonale di piazza Santo Spirito e in via Michelozzi (da piazza Santo Spirito a via del Presto di San Martino) con deroghe per i mezzi di soccorso e di Polizia, veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili e veicoli coinvolti nell’evento. Inoltre dalle 18.30 alle 19.30 sono previsti divieti di transito momentanei sulla direttrice via Sant’Agostino-piazza Santo Spirito-via Mazzetta (fino a Borgo Tegolaio) per consentire alcune video riprese. Il giorno dell’evento, giovedì 15 maggio, si aggiungeranno i divieti di sosta sull’altro tratto di via delle Caldaie, ovvero tra via dei Preti e via Santa Maria (orario 00-24); dalle 9 alle 24 i divieti di sosta sulla direttrice via Sant’Agostino-piazza Santo Spirito-via Mazzetta (fino a Borgo Tegolaio). A seguire (dalle 14 alle 22) sarà la volta dei divieti di transito in via delle Caldaie (tratto via Santa Maria-piazza Santo Spirito) e via Santa Maria (tratto via dei Serragli-via Romana) con esclusione dei mezzi di soccorso e di Polizia, veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili, mezzi a servizio dei disabili diretti ai posti sosta loro assegnati e la possibilità di attraversare gli incroci. Infine, sempre dalle 14 alle 22, sarà in vigore un divieto di transito sulla direttrice via Sant’Agostino-piazza Santo Spirito-via Mazzetta (fino a Borgo Tegolatio), sull’area pedonale di piazza Santo Spirito e in via dei Michelozzi (tra piazza Santo Spirito e via del Presto di San Martino): previste sempre deroghe per mezzi di soccorso e di Polizia, veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili, mezzi a servizio dei disabili diretti ai posti sosta loro assegnati, veicoli diretti in via Maffia. Dalle 15 di giovedì (alle 3 di venerdì) prevista una deroga ai divieti di sosta e transito in piazza del Carmine per i mezzi impegnati nella logistica nell’evento.

Centro riva destra - Sono previsti provvedimenti anche in alcune piazze e strade in riva destra d’Arno. Dalle 18 alla mezzanotte di mercoledì 14 maggio sarà chiusa la direttrice via dei Magazzini-piazza Signoria (deroghe per mezzi di soccorso e polizia, veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili) con percorso alternativo via delle Farine-piazza Signoria-via dei Gondi (per i veicoli autorizzati). Sempre il 14 maggio (orario 18-23) sarà consentito il transito dei mezzi coinvolti nell’evento in piazza degli Strozzi; stessa deroga dalle 15 di giovedì alle 3 di venerdì in piazza Santa Maria Novella. Infine dalle 13 di giovedì 15 alle 3 di venerdì 16 maggio previsti in deroga transito e sosta dei veicoli coinvolti nella logistica dell’evento in piazza Ognissanti.