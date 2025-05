Sport, magia, musica, natura e arte: centri estivi, ecco l’offerta a Firenze e dintorni

Firenze, 20 maggio 2025 – Musica, sport, arte, addirittura magia e volo: c’è l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i centri estivi. Finita la scuola, i campus rappresentano un’ancora di salvezza per i genitori che lavorano e una preziosa occasione di divertimento e di socializzazione per i bambini e per i ragazzini. Ma vediamo insieme alcune delle numerose proposte offerte tra Firenze e dintorni.

C’è un posto, a Firenze, dove ogni estate centinaia di bambini e bambine vivono giornate piene di energia, avventura e allegria. È il centro estivo di Bimbi in Movimento, attivo dal 2004. Anche per l’estate 2025 le attività si svolgeranno prevalentemente negli spazi del Palacoverciano. Un ambiente accogliente, con oltre 7.000 metri quadrati all’aperto e quasi 2.000 al coperto, a pochi passi dal parco del Mensola.

I ragazzi e le ragazze dai 6 ai 14 anni potranno cimentarsi in tantissimi sport e giochi: dal tennis alla bike, dal parkour alla scherma, dallo skate al basket, fino ai tornei di ping-pong e ai giochi da tavolo. Spazio poi a vari tornei sportivi, tra calcio, pallavolo e non solo, sempre all’insegna dello spirito di gruppo.

Per i più piccoli, dai 3 ai 5 anni, è previsto un programma speciale in collaborazione con Florence Bilingual School. Qui il gioco diventa scoperta e crescita: psicomotricità, avviamento agli sport, laboratori creativi e giochi d’acqua si alternano in giornate ricche e sempre stimolanti. E tra le novità di questa estate arrivano anche la baby dance, la caccia al tesoro e il truccabimbi.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito bimbinmovimento.it.

Il colore dell’arancio e il profumo dell’avventura. Torna bimTOUR, il centro estivo itinerante, firmato sempre Bimbi in Movimento. Non un campus estivo qualunque, ma una vera e propria esperienza in movimento: i gruppi si spostano in bicicletta lungo percorsi sicuri e studiati con cura, attraversando parchi e aree verdi fino a raggiungere le migliori strutture sportive fiorentine, selezionate per garantire sicurezza, qualità e divertimento.

L’idea alla base di bimTOUR è semplice ma potentissima: lo sport non solo come gioco, ma come strumento educativo e sociale. Ogni tappa è pensata per far vivere ai bambini un’avventura diversa, all’insegna dell’energia e della scoperta, con il valore aggiunto del movimento all’aria aperta.

Ci saranno tutte le attività che hanno fatto la fortuna delle scorse edizioni – dalla piscina ad uso esclusivo al rafting, dal tree-climbing al cross-bike, fino alle arti marziali miste e al rugby – ma quest’estate bimTOUR alza l’asticella con due grandi novità: il padel, lo sport del momento, veloce, coinvolgente, perfetto per fare squadra e divertirsi, e il pickleball, una disciplina che ha conquistato l’America e ora arriva anche a Firenze. Si gioca con racchetta e pallina, è adatto a tutte le età e garantisce il giusto mix tra movimento, strategia e allegria.

Anche nel 2025 tornano i centri estivi multisport, con proposte pensate per coinvolgere bambine e bambini in un percorso dinamico, ricco e stimolante. Dopo trent’anni di esperienza, UISP sa bene come fare felici i più piccoli: con attività sportive all’aria aperta, laboratori della fantasia e tanto spazio alla socializzazione.

Ogni sede, da Firenze alla provincia, costruisce il proprio programma su misura, in base agli spazi a disposizione e alle caratteristiche del territorio.

Dal gioco-sport alla creatività, dalle attività motorie ai laboratori manuali ed espressivi, i centri estivi promuovono uno stile di vita attivo e sano.

Le attività prenderanno il via lunedì 9 giugno 2025 e saranno organizzate su base settimanale, con numero chiuso per garantire la qualità e la sicurezza. La maggior parte delle proposte si svolgerà all’aperto, nei parchi e nelle aree verdi, ma non mancheranno anche spazi coperti per i momenti più tranquilli o in caso di maltempo.

Le sedi a Firenze saranno le storiche Pavoniere (Q1), Costolina (Q2) e il Centro GAV, a cui si aggiungeranno altre location in tutta l’area metropolitana: Scandicci, Sieci, Figline, Signa, Campi Bisenzio, Lastra a Signa e il centro sportivo La Trave (Q5). Un’offerta diffusa e capillare, pensata per andare incontro alle esigenze delle famiglie e per garantire un’estate davvero per tutti.

Le iscrizioni online apriranno dalla prima settimana di maggio. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] o chiamare i numeri 055 6583510 / 055 6583509.

Nel verde del Mugello, tra le colline che abbracciano Borgo San Lorenzo, tornerà anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dai giovani musicisti e da chi sogna di diventarlo: sono aperte le iscrizioni al Campus Rock 2025, una vacanza studio che è molto più di un semplice corso estivo. È un’immersione totale nella musica, nel ritmo, nell’energia travolgente del rock… ma anche nella condivisione, nella libertà di esprimersi e nella voglia di crescere insieme.

Cinque giorni in una colonica immersa nella natura del Mugello, lontani dalla routine e dalle pressioni quotidiane. Qui si studia, si prova, si ascolta, si crea. E poi si suona, ogni sera. Ogni giornata si chiude infatti con un concerto e una jam session, dove tutti possono salire sul palco e mettersi in gioco, improvvisando, sperimentando e lasciando scorrere la propria energia.

Due le modalità di iscrizione: all inclusive, con vitto, alloggio (colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena) e accesso a tutte le attività, per 5 giorni e 4 notti, oppure giornaliera, per chi preferisce tornare a casa la sera: comprende pranzo, merenda e tutte le attività dalle 10 alle 19:30.

Per informazioni: www.demasound.com/campus-rock.html

Hai mai sognato di ricevere una lettera con il timbro in ceralacca, salire su un treno diretto verso l’ignoto e vivere avventure da brivido tra pozioni, incantesimi e antichi misteri? Dal 6 all’11 luglio questo sogno può diventare realtà. A Bagno a Ripoli, sulle colline di Firenze, torna il Torrebruma Campus, il campo estivo per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni ispirato all’universo magico più amato di sempre.

Torrebruma è una vera scuola di magia e stregoneria italiana, dove per sei giorni si entra in un’altra dimensione: quella del larp, il gioco di ruolo dal vivo. Ogni partecipante si mette nei panni di un personaggio, lo costruisce con l’aiuto di sceneggiatori professionisti e da quel momento lo interpreta a tempo pieno, fino alla fine dell’avventura.

Nel suggestivo convento dell’Incontro, una residenza storica immersa nel verde e nella quiete, gli studenti vengono smistati nelle quattro Case di Torrebruma – Cervomanto, Forteguscio, Lestapiuma e Scorpioscuro – e iniziano il loro percorso: lezioni di Pozioni, Erbologia, Incantesimi, Difesa contro le Arti Oscure, Trasfigurazione e persino Babbanologia. Ma non è solo teoria: la vita a Torrebruma è fatta anche di duelli, tornei di “Pugna”, misteri da risolvere e sfide che mettono alla prova ingegno, coraggio e spirito di squadra.

Durante la settimana i ragazzi vivono una storia originale scritta appositamente per loro dallo staff di Eryados, l’associazione che organizza l’evento: una vera avventura interattiva, con enigmi da svelare, creature da incontrare e segreti sepolti nel Bosco Fosco, che circonda la scuola.

Il treno per Torrebruma parte il 6 luglio. E no, non si prende da binario nove e tre quarti, ma basta un click.

Info e iscrizioni su: www.eryados.it

Cosa c’è di più emozionante per un ragazzino che sogna di volare, se non un vero campo estivo pensato per scoprire da vicino il mondo dell’aviazione? A Firenze, presso l’Istituto Tecnico Aeronautico Lindbergh Flying School, torna anche quest’anno “E-state in volo”, una proposta unica nel suo genere per avvicinare gli 11-14enni all’universo dei piloti, dei voli, dei droni e delle simulazioni ad alta quota.

Dal 23 giugno al 4 luglio 2025, con due turni settimanali (Alpha dal 23 al 27 giugno e Bravo dal 30 giugno al 4 luglio), i partecipanti potranno vivere un’autentica esperienza aeronautica nella sede dell’istituto, in via di Ripoli 88, Firenze. Un campo diurno, pensato per ragazzi curiosi, pronti a imparare divertendosi e a mettersi in gioco tra laboratori, prove tecniche e vere e proprie avventure nei cieli.

Tra le attività più attese: un volo reale a bordo di un Cirrus o Tecnam con istruttori professionisti, sessioni al simulatore di volo Boeing 737 FBTS (in scala 1:1, con cockpit fedelmente ricostruito), pilotaggio di droni professionali ed esercitazioni al simulatore per imparare i fondamenti della navigazione. Non mancano anche momenti di creatività con la costruzione di un aeromodello e il suo test di volo.

Per informazioni: 055 681 8272

Per l’estate 2025 Il Paracadute di Icaro propone un progetto originale e coinvolgente intitolato “Dalla grotta alla strada: il viaggio dell’arte nel tempo”. Un percorso pensato per accompagnare i bambini alla scoperta dell’arte come forma espressiva, radicata nella storia dell’umanità e capace di raccontare emozioni, sogni e identità. Il progetto intreccia creatività, conoscenza e sperimentazione personale, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al valore culturale e comunicativo dell’arte.

Il programma dei centri estivi prevede numerose attività laboratoriali pensate per stimolare immaginazione, movimento e partecipazione attiva. I laboratori di teatro, danza e musica offrono ai bambini la possibilità di esprimersi liberamente attraverso il gioco e la creatività. Non mancheranno sorprese, avventure e momenti speciali, per rendere ogni giornata un’occasione di scoperta e divertimento.

I centri estivi de Il Paracadute di Icaro saranno attivi in diverse sedi nei vari quartieri della città: dalla Manifattura Tabacchi alla scuola Puccini, dall’sms di Rifredi alla scuola Montagnola, solo per citarne alcune.

Iscrizioni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfkPGBPaLPQSXK5aWojt-xSquDJrT9bJzXZ56X8-BMb2cJEg/viewform

Dal 16 giugno al 12 settembre 2025, il bosco del parco avventura di Pratolino si trasformerà in un’aula a cielo aperto per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. È qui che torna “Crescere insieme immersi nella Natura Maestra”, il centro estivo organizzato dall’associazione Art-Tu, che da anni propone un’esperienza educativa e sensoriale in stretto contatto con l’ambiente naturale. Un’occasione per vivere l’estate giocando, imparando e sperimentando emozioni, relazioni e libertà in un contesto sicuro e stimolante.

Tra le novità dell’edizione 2025, spicca la proposta dedicata ai ragazzi dai 10 ai 13 anni: la settimana “Avventura al Bosco Sacro”, in programma dal primo al 5 settembre. In quei giorni, i partecipanti vivranno un’immersione totale nella natura, compresi tre giorni di pernottamento nelle campagne fiorentine. Un’esperienza unica di crescita, esplorazione e condivisione, pensata per sviluppare senso di responsabilità e capacità di adattamento in un ambiente ricco di stimoli.

Info: https://www.art-tu.org/home/centri-estivi-nel-bosco-2/

Tornano poi come sempre i centri estivi del Comune di Firenze, che si svolgono nelle scuole, dislocate nei vari quartieri, con i più ampi spazi esterni. Per la prossima estate c’è una novità importante: un turno aggiuntivo nel periodo compreso tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Si tratta di una risposta concreta alle esigenze di molte famiglie che, con la ripresa del lavoro prima dell’inizio dell’anno scolastico, si trovano spesso in difficoltà nella gestione quotidiana dei figli.

I centri estivi sono destinati a bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 3 ai 14 anni, residenti a Firenze oppure, se non residenti, frequentanti scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di primo grado nel territorio comunale. Le attività proposte hanno finalità educative, ludiche e sociali. Si paga come sempre in base all’Isee e ci si può iscrivere per un massimo di due turni, salvo disponibilità anche per il terzo. Non è previsto il servizio di anticipo e posticipo orario.