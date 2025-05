Filiera dell'accessorio metallico di lusso: summit a Firenze

Firenze, 20 maggio 2025 - La filiera produttiva degli accessori metallici per la moda e il lusso si dà appuntamento il 22 maggio nella sede del Palazzo degli Affari di Firenze (piazza Adua) per il “Physis Annual Summit”: sotto l’egida del Consorzio Physis che guida la transizione del settore verso un futuro sostenibile, gli attori e stakeholders si confrontano sulle sfide sempre più complesse: dalla pressione normativa alle aspettative crescenti di trasparenza, sostenibilità e innovazione, la riflessione in questo non facile momento storico è fondamentale. “In questo scenario – spiega il presidente del Consorzio Physis Alessandro Pacenti - la costruzione di una supply chain efficiente, tracciabile e responsabile è diventata un fattore strategico per la competitività. Insieme possiamo contribuire allo sviluppo di tecnologie e modelli capaci di generare valore per le imprese, per il settore e per la società”. Il Physis Annual Summit 2025 sarà un momento di confronto, aggiornamento e visione condivisa: un’occasione per esplorare le best practice e le soluzioni tecnologiche che stanno ridefinendo i processi produttivi, con l’obiettivo di dare forma a una filiera sempre più sostenibile, resiliente e orientata alla qualità promuovendo materiali innovativi, tecnologie per il trattamento delle acque, riduzione dei consumi e dell’impatto ambientale e recupero dei metalli. In un mercato attento alle tematiche ESG, soddisfare la richiesta di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, significa diventare attori del cambiamento positivo. È quanto fa il Consorzio Physis, società benefit e start up innovativa con sede a Firenze: a due anni dalla nascita conta oltre 30 consorziati in tutta Italia, per un totale di fatturato aggregato che supera un miliardo e mezzo di euro. Al convegno sono stati invitati come relatori delle personalità ed esperti dei vari fronti che interessano la filiera. Dopo l’introduzione di Alessandro Pacenti e della direttrice tecnica di Physis Ester Falletta, interverranno Elisa Gavazza (Quality Assurance Director di ZDHC), Paolo Tempesti (Direttore Tecnico Fondazione LEAF), Francesca Rulli (Co Founder di Ympact) e Flavio Sciuccati (Senior Partner & Direttore Global Fashion Unit di The European House-Ambrosetti). Ancora interverranno i giornalisti esperti del settore Matteo Minà (giornalista e docente moda), Giovanni Micera (Direttore responsabile di Preziosa Magazine), Roberto Procaccini (caporedattore de La Conceria), con la moderazione affidata a Elena Antiga (Principal expert del The European House-Ambrosetti) Al termine dell’incontro, saranno premiate con una targa le aziende consorziate, segno di riconoscenza per aver creduto nel progetto e per aver lavorato, insieme al Consorzio Physis, per tutta la filiera, non solo per gli iscritti.