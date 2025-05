E’ morto Dre Love, pioniere dell’hip hop

Firenze, 20 maggio 2025 – È morto a Firenze, all’età di 55 anni, André Thomas Halyards, in arte Dre Love, pioniere dell’hip hop italiano. Newyorkese di nascita, era arrivato in Italia negli anni ‘90, stabilendosi a Firenze. Dre Love è stato un artista poliedrico: dj, rapper, beatmaker, cantautore.

Con la sua voce graffiante e il suo stile inconfondibile, ha portato il groove e l’anima del funk afroamericano nelle sonorità dell’hip hop nostrano, contribuendo a scrivere alcune delle sue pagine più autentiche e vitali. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il gruppo dei Casino Royale con un post sui social. «Poco fa ha fatto il grande salto un ‘grande’, un’anima che ha fatto tanto tanto umanamente e in termini di suono e attitudine per la scena italiana.

Casino Royale non è mai stato un progetto Hip Hop ma ha avuto il privilegio di avere a che fare con tantissime figure che hanno fatto la storia in questo Paese di quella cultura. Dre Love era una di quelle e resterà sempre nel nostro Olimpo di semidei che abbiamo avuto l’onore di incontrare». Il suo nome è legato non solo al collettivo dei Messaggeri della Dopa, ma anche ai molti artisti con cui ha collaborato, su tutti Neffa