Buy Food, torna la vetrina del gusto toscano

Firenze, 20 maggio 2025 – E' aperto l’avviso (fino al prossimo 13 giugno) per fare domanda di partecipazione all’edizione numero 7 di Buy Food Toscana. L’evento, dedicato ai prodotti agroalimentari di eccellenza della Toscana è in programma il 22 e 23 ottobre prossimi al Palaffari a Firenze ed è promosso da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze e organizzato da Fondazione Sistema Toscana e PromoFirenze: è uno dei punti di riferimento per tutto il settore. Momento chiave della vetrina del gusto made in Tuscany gli incontri B2B tra i buyer stranieri e le aziende agricole toscane che saranno selezionate attraverso l’avviso. Una due giorni per diffondere e consolidare la conoscenza della qualità delle migliori produzioni agroalimentari toscane, attraverso eventi mirati e iniziative collaterali.

L’avviso si rivolge alle imprese iscritte in qualità di operatori al relativo organismo di controllo, che commercializzano prodotti DOP/IGP della Toscana. Ammesse anche le imprese che producono e commercializzano prodotti in cui le DOP/IGP toscane ne siano ingredienti, purché con valorizzazione del nome in etichetta, a quelle concessionarie del marchio di certificazione ‘Agriqualità’, che producono e commercializzano prodotti certificati biologici, prodotti PAT – Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Toscana, prodotti a marchio Prodotto di Montagna.

La richiesta per partecipare può essere inviata solo online, utilizzando la piattaforma http://regionetoscana.crmcorporate.it/ alla sezione ‘Eventi – BuyFood Toscana 2025’. Per utilizzare la piattaforma e quindi inviare la richiesta di partecipazione è necessario prima essere registrati alla piattaforma stessa, al seguente collegamento https://regionetoscana.crmcorporate.it/recupera_password.php. Sul tema il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha affermato in passato che “siamo una regione leader nella produzione del biologico, il che sta a significare uno stile di vita fondato sul benessere e sulla qualità. Contemporaneamente siamo artefici di una forte spinta verso l’esterno, verso l’export di prodotti che coniugano qualità e promozione di un immagine vincente in tutto il mondo”.