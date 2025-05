Scuola, i calendari: quando finiscono le lezioni (e quando ricominciano)

Firenze, 20 maggio 2025 – L’anno scolastico volge al termine, ma quest’anno la chiusura per molti studenti arriverà qualche giorno prima del previsto. Domenica 8 e lunedì 9 giugno, infatti, si voterà per il referendum e numerose scuole, sede di seggio, dovranno chiudere in anticipo. Ecco le date da segnare in agenda per Toscana, Umbria e Liguria, tra ultimi giorni di lezione e prime campanelle del nuovo anno scolastico 2025-2026. Bisogna comunque tener presente che ogni scuola decide in modo autonomo e che, in linea generale, chiuderà solo i plessi dove ci sono le votazioni. Quindi, gli istituti con più plessi anticiperanno solo in parte la chiusura.

TOSCANA

Ultima campanella il 10 giugno, ma c’è chi andrà in vacanza prima.

In Toscana, le lezioni termineranno ufficialmente martedì 10 giugno, come previsto dal calendario approvato dalla Regione. Tuttavia, le scuole sedi di seggio elettorale chiuderanno in anticipo e, per la precisione, le lezioni termineranno già venerdì 6 giugno, per consentire l’allestimento delle aule in vista del referendum.

Le scuole dell’infanzia proseguiranno invece fino al 30 giugno, mantenendo il consueto calendario più lungo.

Per il prossimo anno scolastico, il calendario già approvato fissa la ripartenza lunedì 15 settembre 2025. Non sono previsti anticipi per le scuole di altro ordine e grado, salvo attività specifiche come i percorsi per le competenze trasversali o i percorsi quadriennali. Il prossimo anno scolastico, le vacanze natalizie andranno dal 24 dicembre a martedì 6 gennaio. Per quanto riguarda invece la Pasqua, stop alle lezioni dal 2 al 7 aprile compresi. La conclusione è nuovamente fissata al 10 giugno 2026.

UMBRIA

Fine lezioni il 9 giugno, stop anticipato in molte scuole

Anche in Umbria l’ultimo giorno di scuola sarà anticipato per molti studenti. Il calendario ufficiale indica la conclusione delle lezioni lunedì 9 giugno 2025, ma la presenza del referendum costringerà diversi istituti a chiudere già da venerdì 6 giugno. In Umbria la scuola ripartirà ufficialmente lunedì 15 settembre 2025. È stato tutto stabilito dalla giunta regionale che, su proposta dell’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli, ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2025/2026, definendo nel dettaglio l’organizzazione di lezioni, festività e sospensioni.

“Il calendario – spiega l’assessore Barcaioli – è stato costruito nel rispetto delle norme nazionali e regionali, con un’attenzione particolare al benessere delle studentesse e degli studenti e alla necessità delle famiglie di potersi orientare con anticipo. Abbiamo previsto 204 giorni effettivi di attività didattica, rispetto ai 200 richiesti”. Le lezioni termineranno il 9 giugno 2026 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, mentre la scuola dell’infanzia proseguirà fino al 30 giugno. Le festività previste dalla normativa nazionale restano confermate, a partire da Natale e Pasqua fino alle ricorrenze civili come il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno.

“A rendere più fluido e piacevole il percorso scolastico saranno anche alcuni ponti che cadono strategicamente a ridosso delle festività - aggiunge l’assessore Barcaioli - Le vacanze natalizie si estenderanno dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, regalando una lunga pausa invernale. Quelle pasquali, invece, andranno dal 2 al 7 aprile 2026, con un’intera settimana per ricaricare le energie in primavera”.

Ci saranno due giornate aggiuntive: sabato 2 maggio, “allungamento naturale della Festa del Lavoro”, e lunedì primo giugno, che anticipa la Festa della Repubblica.

LIGURIA

Si chiude il 10 giugno, ma il referendum anticipa la fine per molti

In Liguria, la data ufficiale di chiusura per l’anno scolastico 2024/2025 è martedì 10 giugno, ma il referendum dell’8-9 giugno anticiperà le vacanze per molti studenti. Gli istituti sede di seggio concluderanno anche in questo caso le lezioni venerdì 6 giugno.

Anche i ragazzi liguri torneranno tra i banchi il prossimo 15 settembre. Le lezioni andranno avanti fino giovedì 11 giugno, con l'eccezione della scuola dell'infanzia, per cui la fine dell'attività sarà il 30 giugno, come precisano il presidente della Regione Liguria Bucci e l'assessore alla Scuola Ferro. “Si tratta – spiegano, - di una data di inizio in linea con la tradizione della nostra regione, scelta con il parere favorevole del comitato regionale per l'Istruzione e la Formazione, dell'Ufficio scolastico regionale e di Anci”. E ancora: il calendario 2025-26, oltre ai consueti periodi di sospensione per le festività natalizie e pasquali e a quelli relativi alle festività civili di primavera, introdurrà due giorni di festa a ridosso del Carnevale, il 16 e 17 febbraio 2026, “in un momento altrimenti solitamente privo di pause significative”.