Gli ex studenti si regalano il libro sulla loro storia

Dopo ben 55 anni dall’esame di maturità si sono nuovamente incontrati gli studenti della 5° Liceo scientifico di Pontedera, sezione B. Un’occasione speciale con una bella sorpresa: è stato presentati il libro con i loro ricordi e le esperienze di quegli anni di grandi cambiamenti; il quinquennio 1966-1971, proprio a cavallo del ‘68 e della contestazione. "Siamo entrati bambini e usciti dalla scuola cresciuti e stupefatti. Il mondo che ci circondava era completamente diverso – raccontano – L’eco della “rivoluzione” e le tempeste ormonali, la scoperta della letteratura, la filosofia, gli amori giovanili sono tutti riportati nel volume La Classe, che raccoglie quell’esperienza. Un libro

con tante illustrazioni originali di Donato Antonio Spinazzola, e racconti, interviste, aneddoti. Tutti ormai anziani e in pensione. Chi ha avuto successo nel lavoro, chi ha una famiglia".

Gli ex studenti si sono ritrovati a Pontedera per la presentazione del volume e poi hanno pranzato insieme al ristorante L’Aeroscalo. "A Pontedera perché il Liceo scientifico che hanno frequentato è in questa città e anche per ricordare il compagno di studi Nicola Niccolaioni, pontederese scomparso in età giovanile", raccontano.