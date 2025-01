Cartonificio, slitta il trasferimento. Ma ci sono due offerte per la fabbrica

Il trasferimento dei lavoratori del Cartonificio di Sesto nello stabilimento di Altopascio della proprietà Pro Gest è confermato ma slitterà almeno di alcuni mesi, dal prossimo agosto alla fine del 2025, se non oltre. Quanto alla storica sede sestese di viale Ariosto ci sarebbero almeno due possibili offerte di acquisto per i terreni e l’immobile nel quale, dunque, potrebbe essere avviata una reindustrializzazione.

Le notizie sono emerse nella riunione che ha visto, allo stesso tavolo a palazzo Sacrati Strozzi Sacrati, due giorni fa, i vertici di Pro Gest con l’amministratore delegato Francesco Zago e il Cro Chief Restructuring Officer Angelo Rodolfi, le rappresentanze sindacali, il consigliere del presidente Giani per il lavoro e le crisi aziendali, la prima cittadina di Altopascio Sara D’Ambrosio e il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi.

L’azienda, oltre a fare il punto sulla procedura di composizione negoziale della crisi, a fronte di una situazione finanziaria difficile, ha annunciato che il piano che presenterà, nell’ambito della stessa procedura, non intacca le decisioni sui siti toscani confermando in sostanza la centralità del sito di Altopascio e la gestione non traumatica del trasferimento dei lavoratori dal Cartonificio di Sesto Fiorentino, pur rimandato. Il percorso di confronto, comunque, proseguirà: "Abbiamo già proposto un secondo incontro – ha sottolineato Valerio Fabiani – al tavolo regionale per illustrare il Piano industriale, a cominciare dalle parti di maggiore interesse per il tavolo toscano. In preparazione di questo appuntamento ho invitato le parti ad avviare un confronto in sede sindacale, sia a Sesto con l’obiettivo di iniziare a discutere delle misure funzionali al trasferimento del personale e delle azioni per la reindustrializzazione del sito, sia ad Altopascio per superare la conflittualità e ripristinare corrette relazioni industriali".

Il prossimo martedì al Cartonificio è fissata l’assemblea dei lavoratori nella quale sarà fatto il punto su quanto emerso nell’incontro in Regione: "Non ci aspettavamo niente di particolarmente eclatante – commenta Gianni Marchionni della Rsu aziendale – ma la situazione ci sembra quella di un anno fa: viviamo ancora con la spada di Damocle del trasferimento anche se, per fortuna, si è un po’ allontanata".