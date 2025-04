La Caritas Firenze piange la scomparsa del Papa. A gennaio la visita speciale in Vaticano

Anche la Caritas di Firenze piange la scomparsa di Papa Francesco. Nello scorso mese di gennaio, la comunità diocesana aveva vissuto due giornate di profonda spiritualità e comunione nei luoghi simbolo della cristianità a Roma. Il pellegrinaggio era iniziato il 7 gennaio con la visita agli appartamenti papali di Castel Gandolfo, seguita da una passeggiata nel suggestivo borgo Laudato Sì, ispirato al messaggio dell’enciclica di Papa Francesco.

Papa Francesco

Nel pomeriggio, i pellegrini si erano raccolti nella Basilica di Santa Maria Maggiore, mentre l’8 gennaio avevano partecipato ad un’udienza speciale di Papa Francesco nell’aula Nervi (aula Paolo VI). Il pontefice aveva incontrato operatori, ospiti e volontari della Caritas, rivolgendo loro un messaggio intenso e profondo ed esortando tutti a essere testimoni concreti di accoglienza, misericordia e carità.

Dopo l’incontro con il Papa, i pellegrini si erano recati alla Basilica di San Pietro dove avevano varcato la Porta Santa, simbolo dell’apertura del cuore a Dio e al prossimo, accompagnati da monsignor Gambelli che subito dopo aveva celebrato la messa. Quindi il vescovo Gambelli e il direttore della Caritas Marzio Mori avevano consegnato a Papa Francesco tre piatti commemorativi: il primo, firmato da operatori, volontari e ospiti della Caritas di Firenze, è stato offerto al pontefice come segno di comunione e preghiera. Il secondo piatto, autografato dal Pontefice, sarà custodito presso l’arcivescovado di Firenze come memoria tangibile dell’Anno Giubilare. Il terzo, anch’esso firmato dal Papa, sarà portato in un ’cammino virtuale’ attraverso le strutture della Caritas di Firenze, come segno itinerante di speranza e solidarietà.