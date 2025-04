“Voce di pace, giustizia e umanità”. La Toscana piange la morte di Papa Francesco

08:59

Mazzeo: "Una luce nel buio di questi anni difficili"

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo: "Ci lascia un uomo straordinario, capace di cambiare la storia con la forza dell'umiltà, dell'ascolto, della misericordia. Papa Francesco è stato una luce nel buio di questi anni difficili. Ha parlato ai cuori con parole semplici e profonde, si è fatto vicino agli ultimi, ha indicato al mondo il valore immenso della fraternità". "Per chi ha avuto il privilegio di ascoltarlo dal vivo, di stringergli la mano, di incrociare anche solo il suo sguardo - prosegue Mazzeo -, è stato come ricevere un dono. A nome di tutto il Consiglio regionale della Toscana, abbraccio la comunità cattolica e tutti coloro che oggi piangono un papa che è stato soprattutto un padre. Ci mancherà, Santo Padre. Ma le sue parole, i suoi gesti, il suo esempio resteranno con noi. Per sempre".