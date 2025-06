Giostra e corteo: controlli alcolemici su base volontaria qualora se ne ravvisi la necessità

Arezzo, 17 giugno 2025 – Si è svolto il tavolo tecnico in questura su ordine e sicurezza pubblica

Controlli alcolemici su base volontaria qualora se ne ravvisi la necessità. E’ quanto stabilito dal Questore di Arezzo Maria Luisa Di Lorenzo nel corso del tavolo tecnico per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi nel pomeriggio.

Gli alcol test, pensati quale misura migliorativa e di supporto al regolare svolgimento della manifestazione, saranno messi a disposizione dei quartieri dalle forze dell’ordine qualora ne venga fatta richiesta dagli stessi. Un ausilio pensato quale strumento di sostegno che non mira in alcun modo ad alterare la serenità di un giorno di festa per la città e per i quartieri.