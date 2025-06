L’Unione Valdera lancia la solidarietà digitale: pc gratis alle associazioni del territorio

Valdera, 17 giugno 2025 - L'Unione Valdera lancia un'iniziativa di solidarietà digitale rivolta alle associazioni e agli enti del terzo settore che operano sul territorio dei comuni che fanno parte dell’Unione. Attraverso un avviso pubblico, l'ente di via Brigate Partigiane metterà a disposizione gratuitamente personal computer e monitor dismessi, ancora perfettamente utilizzabili, per sostenere le attività delle realtà associative locali. L'iniziativa nasce dalla volontà di dare nuova vita a apparecchiature informatiche che, pur non essendo più funzionali alle esigenze amministrative dell'Unione e dei Comuni aderenti, possono ancora offrire un prezioso supporto tecnologico alle organizzazioni che si dedicano al bene comune. Un esempio di economia circolare applicata al settore pubblico, che unisce sostenibilità ambientale e sostegno al volontariato, ma anche un modo concreto per supportare chi ogni giorno si impegna per il territorio. Possono beneficiare della donazione le associazioni e gli enti del terzo settore con sede legale o operativa in uno dei comuni dell'Unione Valdera - Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera - che svolgano attività di interesse generale rivolte alla cittadinanza. L'assegnazione seguirà criteri trasparenti che valorizzano l'iscrizione al RUNTS, il numero di volontari e gli accordi stipulati con gli enti locali. Per conoscere tutti i dettagli sui requisiti e i criteri di valutazione, è fondamentale consultare l'avviso completo disponibile sul sito istituzionale dell’Unione Valdera. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro il 24 giugno 2025 alle ore 12, compilando il modulo disponibile sul sito dell'Unione Valdera. I computer saranno forniti con sistema operativo Microsoft Windows preinstallato e dovranno essere ritirati direttamente presso le sedi dove sono ubicati.