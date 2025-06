Lacrime e rose bianche per l’addio al piccolo Mohamed, annegato a Bilancino

Firenze, 21 giugno 2025 – Una folla commossa, in lacrime, per cercare di consolare una famiglia distrutta da un dolore indicibile. Oltre 300 persone sono arrivate stamani alle Cappelle del Commiato di Careggi per l’ultimo saluto a Mohamed Erraji, il bambino di 10 anni annegato, la scorsa domenica, nel lago di Bilancino.

Il rito funebre a Careggi

La salma del piccolo, dopo il lavaggio e le cerimonie di rito, è stata portata nel piazzale esterno dove si erano radunate tutte le persone: la bara bianca è stata messa nel centro ed è iniziata la preghiera con gli uomini e i bambini disposti su diverse file. Poi l’Imam di Firenze Izzedin Elzir ha preso la parola: «Un bambino – ha detto – è una pagina bianca, tutta da scrivere e oggi è difficile pensare di doverlo salutare. Già prima delle vacanze estive i ragazzi sono dispiaciuti perché non vedranno i loro compagni per due mesi ma in questo caso purtroppo si tratta di una cosa diversa. Mohamed però è martire e questo può consolare i genitori che sono disperati per questo distacco. Grazie a tutti gli intervenuti e grazie a tutta la comunità di Sesto Fiorentino che nei giorni scorsi si è stretta attorno alla famiglia».

Tra i presenti una vasta rappresentanza della comunità islamica ma anche i compagni di scuola e amici di Mohamed che hanno portato rose bianche anche con messaggi attaccati, i compagni di squadra del Rinascita Doccia in divisa insieme a dirigenti, allenatori, accompagnatori della società. Per il Comune di Sesto era invece presente l’assessore Jacopo Madau. Tutti intorno alla mamma e al papà di Mohamed alla fine letteralmente accasciati su due sedie. Alla fine, dopo un abbraccio collettivo, immenso, alla bara la salma del bambino è stata trasportata al cimitero di Trespiano dove è presente un’area per il seppellimento di fedeli di confessioni diverse da quella cattolica.