Bolognese, gas ai lavori. Settembre senza cantieri, rientro soft dalle ferie

Firenze, 13 luglio 2025 – Un avvio d’estate con le auto prima incolonnate e, nei giorni a seguire, ’smarrite’ nei dedali delle viuzze della collina nord della città ha creato una robusta onda i polemiche che forse ora, con l’annuncia di Palazzo Vecchio, andrà a perdere forza. Con uno sprint studiato a tavolino e concordato con le ditte l’amministrazione comunale ha infatti annunciato che il cantierone di Publiacqua sulla via Bolognese terminerà prima del 10 di settembre, data inizialmente fissata.

Quanto prima? Almeno una decina di giorni, si fa sapere dal Comune. Potrebbe significare poca cosa ma in realtà, guardando il calendario l’ultimo fine settimana ’tosto’ per le ferie coincide proprio con la fine di agosto (sabato 30 e domenica 31).

Ergo si presume che il traffico della città tornerà più o meno a pieno regime proprio dal 1° settembre. Senza cantieri in zona nord le cose dovrebbero quindi decisamente mettersi meglio. Scendendo nel dettaglio il Comune rende noto che “i lavori di Publiqacqua a Andranno avanti senza interruzione i lavori di Publiacqua in via Bolognese”.

È stata modificata, si legge in una nota diffusa nel pomeriggio di ieri, dall’amministrazione comunale – grazie alla disponibilità di Publiacqua e degli organizzatori di MusArt – l’ordinanza per i lavori decidendo di non sospendere le lavorazioni, come inizialmente previsto, in occasione degli spettacoli al Parco Mediceo di Pratolino (dal 17 al 26 luglio). Il cantiere proseguirà quindi senza soluzione di continuità, permettendo di terminare i lavori prima del termine previsto precedentemente al 10 settembre.

“È una scelta presa modificando la situazione iniziale e condivisa con la cittadinanza ed i comitati della zona, così come con i sindaci dei comuni interessati dai lavori, frutto del dialogo tra i vari attori e della responsabilità offerta dagli organizzatori di Musart e dell’azienda” commenta soddisfatto l’assessore alla viabilità Andrea Giorgio.

“Abbiamo chiesto dunque – va avanti Giorgio – di proseguire il cantiere e ringrazio gli organizzatori del festival per aver condiviso questa scelta che permetterà di ridurre i tempi dei lavori a tutela dei residenti e dei pendolari. Grazie anche a Publiacqua e alla ditta che sta eseguendo l’intervento che hanno riorganizzato velocemente le lavorazioni”.

Per quanto riguarda i disagi segnalati dai residenti delle zone interessate dalle modifiche di viabilità conseguenti alle fasi finali dell’intervento (tra cui via dei Massoni e via di Capornia), il Comune precisa che “la decisione è stata adottata per migliorare la circolazione e la sicurezza stradale, anche a seguito di un confronto constante con gli altri comuni interessati dalla chiusura di via Bolognese che avevano evidenziato criticità di collegamento con l’area di Careggi in particolare per i mezzi di soccorso”.

Sia per agevolare l’arrivo delle ambulanze al polo ospedaliero di Careggi sia per garantire la sicurezza stradale è stato deciso di istituire il senso unico verso la città. Comunque gli uffici della mobilità e la Polizia municipale stanno monitorando costantemente i flussi di traffico, anche per valutare eventuali e ulteriori modifiche.