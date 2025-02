Cantiere Publiacqua in lungarno Serristori. Scattano le deviazioni per le linee 23 e C4

Il cantiere sulla rete idrica di Publiacqua su lungarno Serristori costringerà i bus che percorrono quell’area a far diverse deviazioni di percorso.

I lavori di Publiacqua partono la mattina del 10 febbraio e dureranno, si spiega dall’azienda, circa un mese.

Già da lunedì ci sarà il primo test per capire quali saranno le ripercussioni, anche in relazione agli altri cantieri che ci sono in città. Nello specifico è prevista la chiusura del tratto da piazza Demidoff a ponte alle Grazie. Uno dei cambiamenti più impattanti sarà quello della linea 23, una delle più importanti della flotta urbana di Autolinee Toscane dato che attraversa da est a ovest praticamente tutta la città.

In direzione Sorgane e Bagno a Ripoli le corse, una volta raggiunto Corso Tintori, devieranno in via dei Benci, lungarno alle Grazie, piazza Cavalleggeri, lungarno Zecca Vecchia, lungarno Pecori Giraldi, ponte San Niccolò, piazza Ferrucci. Dopo piazza Ferrucci riprenderanno il consueto itinerario.

Se invece la direzione è quella verso il nord della città (e dunque T2 Guidoni), il bus, una volta arrivato a lungarno Serristori, devierà in via Monicelli, via dei Renai, piazza dei Mozzi, lungarno Torrigiani da dove poi riprenderà il normale percorso. E c’è appunto da capire se questo comporterà anche un aumento dei tempi di percorrenza.

Oltre al 23, l’altra linea coinvolta è quella del C4. In direzione del presidio ospedaliero Palagi ci sarà una deviazione dopo lungarno Torrigiani, su ponte alle Grazie, lungarno delle Grazie, piazza Cavalleggeri, lungarno Zecca Vecchia, lungarno Pecori Giraldi, ponte San Niccolò e piazza Ferrucci. Come per il 23, una volta in piazza Ferrucci l’itinerario tornerà ad essere standard.

Se invece si viaggia nella direzione opposta e dunque in lungarno Serristori le corse, arriverate in lungarno Serristori, procederanno in via Monicelli, via dei Renai, piazza dei Mozzi, lungarno Torrigiani e riprenderanno da lì il percorso "normale".

Niccolò Gramigni