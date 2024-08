Caldo in Toscana, codice rosso prorogato fino a Ferragosto. Anche oggi temperature vicine ai 40 gradi

Firenze, 13 agosto 2024 – È stato prorogato fino a Ferragosto il codice rosso per il caldo a Firenze: è la novità contenuta nel nuovo bollettino pubblicato dal ministero della Salute, seppur le temperature siano leggermente in calo rispetto a ieri.

Alle ore 12.30 la zona più calda della Toscana è risultata essere Gabbro (Rosignano Marittimo) con 39,6 gradi. Alla stazione di rilevamento Firenze-Orto Botanico (che ieri ha superato i 41 gradi), la colonnina di mercurio si è ‘fermata’ – per così dire – a 38,8 gradi. Quella Firenze-Giardino di Boboli ha registrato invece 37,6 gradi.

Sul tema dell’emergenza caldo è intervenuto stamani anche il presidente della regione, Eugenio Giani: "In questi giorni l'emergenza caldo è la nostra priorità: 40 gradi con continuità, come vediamo, è una cosa incredibile". Per questo "sono mobilitati tutti i nostri servizi sociali. Abbiamo vissuto un dialogo continuo con i direttori generali delle Asl e, attraverso loro, i pronto soccorso".