Caldo estremo, i due giorni che le autorità temono. Possibili pressioni sugli ospedali

Firenze, 10 agosto 2024 – Sono i due giorni forse più caldi dell’anno, soprattutto nell’interno della Toscana. Tutta la regione così come buona parte del resto d’Italia fa i conti con l’afa, con l’anticiclone che in queste ore sta pesantemente condizionando la vita di tante persone.

Soprattutto quelle più fragili, che devono fare i conti con difficoltà ancora maggiori. Affaticamento, eccessiva sudorazione e possibili complicazioni delle patologie. Questo preoccupa le autorità. E il presidente della Regione Eugenio Giani ha parlato della situazione.

Turista scatta foto in una Siena caldissima. Il weekend 10-11 agosto è da record per le temperature, con alcune località che sfiorano i 40 gradi

"Stamani – dice – ho fatto un giro di comunicazioni con coloro che" in Toscana "città per città sono deputati alle funzioni di emergenza. Sono due giorni per noi di allerta dal punto di vista del calore e quindi di vicinanza alle persone fragili, della possibile concentrazione nei pronto soccorso di persone che possono essere colpite dal caldo. La raccomandazione è cercare di non muoversi, di stare in luoghi refrigerati". Fireze ha allerta in codice rosso sia sabato che domenica.

"Secondo le nostre previsioni - ha detto Giani - oggi e domani saranno i giorni più caldi di quest'anno e il fatto di superare i 40 gradi richiede tutte le precauzioni che sono necessarie, soprattutto per le persone fragili e gli anziani".

E le temperature sono effettivamente altissime. Il record in Maremma, nella zona di Scansano, con la stazione di Toricelle che nella giornata di sabato alle 14 segna i quaranta gradi.

Soffre Firenze, che alle 14 di sabato 11 gradi segna 39 gradi alla stazione di rilevamento di Firenze Orto Botanico. La costa non è da meno. Sono 34 i gradi segnati a Populonia sempre alle 14. Al nord della regione, Licciana Nardi è a 36 gradi.