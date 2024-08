Firenze sopra i 41 gradi, ma neanche in Appennino si respira. Toscana nella morsa del caldo

Firenze, 11 agosto 2024 – Erano circa le 15 quando la stazione meteo di Firenze Orto Botanico ha raggiunto il record di giornata: 41,1 gradi. Un caldo che non dà tregua e che fa sembrare il capoluogo toscano una fornace.

Domenica 11 agosto, la Toscana fa i conti con il caldo. Chi può è fuggito verso il mare o la montagna in cerca di fresco o di un bagno rigenerante. Ma anche in Appennino si boccheggia, con località come San Marcello Pistoiese, sull’Appenino, a seicento metri di quota, che ha fatto registrare 36 gradi. Registra questi dati il Centro Funzionale Regionale della Toscana, con le temperature in tempo reale.

C'è chi cerca di rinfrescarsi a una fontana, ma le temperature di domenica 11 agosto in Toscana sono state implacabili e da record

Non va meglio nell’Aretino, a Stia Monte, a ottocento metri di quota, dove il termometro ha fatto registrare i 37 gradi. Sono i giorni più caldi per la Toscana, i giorni che le autorità temono per possibili malori nelle persone più fragili, malori che potrebbero mandare sotto stress i pronto soccorso degli ospedali.

Ne aveva parlato nella giornata di sabato il presidente della Regione Eugenio Giani, che aveva sentito le autorità locali un po’ in tutta la Toscana. Diverse le località a quaranta gradi, tutte nell’interno e concentrate sulla piana pratese e fiorentina.

Raggiungono la fatidica cifra Scandicci e Carmignano e, nell’Empolese, Cerreto Guidi. In provincia rispettivamente di Lucca e Pistoia sono a quaranta gradi intorno alle 15 anche Montecarlo e Pescia. In Maremma sono a 40 gradi la stazione di Montenero, nel comune di Casteldelpiano e quella delle Torricelle, a Scansano.

Scende come è normale che sia la temperatura sulla costa, ma comunque la zona di Venturina-Piombino resta fra i 35 e i 36 gradi. Nel Livornese è a 36 gradi Cecina.

Ma cosa accadrà adesso? Cosa dobbiamo aspettarci nella settimana di Ferragosto? Lunedì 12 agosto sarà un’altra giornata molto difficile dicono dal Lamma, con le temperature che non si abbasseranno. Forse, da dopo Ferragosto in poi si vedranno spiragli, ma all’orizzone nell’immediato non ci sono inversioni di tendenza nette che riportino le temperature a medie accettabili per il periodo.