Botte al liceo, in corteo a Firenze sfilano anche genitori e nonni: “Ci avete lasciati soli”

Firenze, 22 febbraio 2023 – Una manifestazione formato famiglia. I giovani alla testa del corteo, poi i genitori. Ma anche i nonni. C’è voglia di partecipare, "l’antifascismo non è un tema ma il principio che ispira la nostra Costituzione", dicono tre insegnanti del Capponi, che solidarizzano "con i ragazzi aggrediti". I fumogeni colorano di rosso la testa del corteo: è lì che ci sono i giovani col megafono – gli studenti ma non solo – per dare il là ai cori. E con gli speaker sul furgone bianco la cantano al governo ’nero’ ma anche all’amministrazione comunale: "Nardella, questo corteo non è per te", intonano. La prima linea con lo striscione arrotolato è completamente vestita di nero, una mise di ispirazione anarchica al modo dei black block. Qui sono a volto scoperto, tutti pacifici. Volteggiano le bandiere, tante della ex Jugoslavia, il paese che grazie ai partigiani dal fascismo si è liberato senza il contributo degli alleati. Bandiere rosse del Pci, della Cgil, dei Cobas, dell’Anpi. Zeno, un ragazzo del Capponi, quella dei partigiani la indossa a mo’ di mantello, l’ha recuperata a Roma, alla manifestazione per la pace. Più indietro c’è Irene, 71 anni e un passato da ostetrica: è...