Bocce, Scandicci super. Oro e bronzo tricolore

Le bocce scandiccesi sempre sugli scudi, anche se il bocciodromo è ancora inagibile. Dagli ultimi campionati italiani, la città porta a casa un titolo e un bronzo. A vincere il titolo nella specialità della boccia paralimpica è stato il quindicenne Ethan Garcia, atleta della bocciofila scandiccese che è stato festeggiato dall’amministrazione comunale in un incontro con il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh e la sindaca, Claudia Sereni. Ethan, che pratica questa disciplina da soli dieci mesi è stato festeggiato dal presidente della bocciofila, Stefano Iserani e dall’istruttore Claudio Costagli. Medaglia di bronzo nella specialità Raffa per l’altra atleta cittadina, Valeria Zerboni. La specialità raffa è la più diffusa delle discipline delle bocce e consiste nel colpire con la propria boccia un pezzo dichiarato (pallino, boccia avversaria o boccia del punto).

Valeria ha avuto difficoltà derivanti dalla chiusura del bocciodromo, ma ha saputo reagire. Si è trasferita alla bocciofila Pieve a Nievole e lì ha ripreso gli allenamenti dopo non pochi disagi dovuti alla chiusura dell’impianto di via Scandicci Alto. Nonostante i problemi, è riuscita a conquistare anche quest’anno una medaglia, ottenendo un bel terzo posto. Per Valeria è la quarta medaglia in sei partecipazioni. Anche quest’anno l’unica atleta juniores a salire sul podio nello sport bocce.

La speranza di tutti gli atleti che praticano questo sport in città è che quanto prima l’impianto torni disponibile in modo da non dover fare chilometri e chilometri per allenarsi. Il finanziamento della Regione Toscana è stato concesso, tutti sono in attesa di veder cominciare i lavori di consolidamento del ‘Tamiro Martelli’.