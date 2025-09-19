Firenze, un uomo in giro per la città con un martello in mano: “Ubriaco e pericoloso”

Firenze, 19 settembre 2025 - Barcollante, con un martello in mano. È sempre più da paura la situazione a San Jacopino, rione da troppo tempo ormai alle prese con delinquenti e balordi di ogni tipo. Stamani, come racconta Simone Gianfaldoni del comitato Cittadini attivi San Jacopino, un uomo, “in evidente stato di alterazione per abuso di alcol” fin dalle prime ore del giorno, ha seminato il panico dalle 8 di mattina. È a quell’ora che, prosegue sempre Gianfaldoni, “ha fatto capolino in via Galliano, tra i negozi e l’Esselunga” ed ha cominciato a disturbare passanti e commercianti, ormai allo stremo a causa del crescente degrado della zona. Immediatamente sono arrivate sul posto due volanti della polizia e un’ambulanza. “Ma l’uomo non si è mosso di un millimetro ed è rimasto in zona”, racconta chi era presente.

Poco dopo, ecco che si è però spostato in via Ponte alle Mosse, “stavolta con un martello in mano”. Si vede, nel video postato sui social, che barcolla col martello in mano. “Scene da far west”, scuotono la testa i residenti, che ormai hanno paura ad uscire anche in pieno giorno. Alle 12,30, poi, la polizia ha bloccato l’uomo, fermandolo in via Toselli, e lo ha portato via. I cittadini sono davvero esasperati. “E se avesse preso a martellate qualcuno?”, si chiede una signora. C’è poi chi invoca “ronde di quartiere” e chi “chiede a gran voce presidi fissi della polizia”.

“Siamo alle solite, la sicurezza resta una promessa non mantenuta. Tanti discorsi, ma nel quartiere le istituzioni sono assenti”, scuotono dal testa dal comitato, ricordando che ogni giorno la situazione diventa “più drammatica”, tra “spaccio lungo la ciclabile di viale Redi, consumo di droga alla luce del sole, spaccate alle auto ed ai negozi e scippi che si ripetono con una frequenza allarmante”. “Non si vive più - accusano i cittadini -. Chiediamo un intervento urgente da parte delle forze dell’ordine. Troppi squilibrati a giro. Non possiamo rischiare la vita ogni giorno”.