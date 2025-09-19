Fiorentina-Como, i provvedimenti di viabilità

Firenze, 19 settembre 2025 - Domenica 21 settembre alle 18 per il campionato di serie A lo stadio Franchi ospiterà la partita Fiorentina-Como. Su disposizione della Questura, sarà istituita una serie di provvedimenti di circolazione. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita. Per consentire l'allestimento delle barriere di prefiltraggio, le attività commerciali su suolo pubblico presenti nell'area del settore ospiti dovranno rimanere chiuse per l’intera giornata.

Tra i provvedimenti dalle 10 (fino alle 22.55 e comunque fino al termine dell’evento) sarà istituita una corsia dedicata ai mezzi di soccorso, di polizia e a servizio dei disabili in piazzale Campioni del ’69 per consentire l’accesso all’area sosta dedicata allestita nello stesso piazzale. Inoltre nel controviale di viale Fanti (tra via Carnesecchi e il numero civico 53) e in via Carnesecchi (tra viale Fanti e via San Gervasio) sarà consentito il transito ai mezzi diretti e in uscita dai passi carrabili. Dalle 12 (con stesso orario di termine) in viale dei Mille (tratti via Sette Santi-via Frusa e via Frusa-viale Fanti) sarà consentito il transito in deroga ai veicoli di polizia e di soccorso: accesso consentito anche ai mezzi con contrassegno rilasciati dalla società sportiva di rugby diretti all’impianto sportivo Padovani in viale Valcareggi negli orari concordati e comunque secondo le modalità più opportune stabilite agli agenti di Polizia Municipale

Per la Fiorentina è una partita da non fallire: a livello di formazione la squadra di Stefano Pioli si schiererà col 3-5-1-1 e cioè con De Gea tra i pali, una difesa composta da Comuzzo, Pongracic e Ranieri, centrocampo con Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli e Gosens. Fazzini agirà alle spalle di Kean, dal momento che Gudmundsson non dovrebbe partire dal 1'. Per il Como il tecnico Fabregas dovrà ovviare all'assenza di Ramon, squalificato. Il modulo è il 4-2-3-1: Butez in porta, difesa con Vojvoda, Carlos, Kempf e Valle, a centrocampo Da Cunha e Caqueret, trio fantasia con Kuhn, Paz e Rodriguez alle spalle dell'unica punta Morata.