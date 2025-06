Blackout spegne il centro di Firenze. Case e locali al buio per colpa di un cavo

Firenze, 26 giugno 2025 – Buio in centro a Firenze. Un blackout di circa un’ora e mezzo, tra le 20 e le 21.15 del 26 giugno, ha interessato le strade nel cuore della città. E così le luci piano piano si sono affievolite. Insegne, lampioni, i lampadari delle case ma, soprattutto, i frigoriferi delle attività. Da via Faenza a piazza San Lorenzo, fino all’Accademia delle Belle Arti, piazza San Marco. Il quadrilatero più ricco di opere d’arte del mondo si è spento.

Il lasso di tempo è stato breve ma preoccupante, soprattutto appunto per le attività di ristorazione. Con la canicola che non accenna a dare respiro neanche nelle ore serali, restare senza condizionatore per molti potrebbe essere un incubo. E forse, in queste ore di punta, è proprio per l’eccessivo utilizzo degli impianti, in abitazioni e locali, che la rete è arrivata per un attimo a saturazione. Ma questa è solo un’ipotesi.

Il fatto è che grazie al tempestivo intervento degli addetti di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, il problema è stato risolto nel minor tempo possibile. Tecnicamente si è trattato di uno scatto di linea su un cavo interrato, spiegano da E-distribuzione. Il tempo di fare le manovre necessarie e la zona è tornata di nuovo illuminata.