Vingone, i black out si ripetono. Ecco come segnalare i guasti

Vingone, un blackout tira l’altro. Ormai da mesi i cittadini segnalano le continue interruzioni della pubblica illuminazione. L’assenza di luce rappresenta ovviamente un disagio per il quartiere, e soprattutto per le persone più anziane esposte a maggiori probabilità di caduta, senza considerare che nelle strade buie si riduce la percezione di sicurezza. L’amministrazione ricorda che per la segnalazione di guasti sull’illuminazione pubblica bisogna rivolgersi al contact center di Heraluce (società che gestisce gli impianti). E’ possibile segnalare i guasti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 seguendo le procedure di seguito riportate: se il guasto riguarda uno o più lampioni, prendere nota dei numeri riportati sugli stessi supporti; se il guasto riguarda un’intera zona o alcune vie prendere nota delle zone. Poi è possibile riferire al numero verde 800904133 oppure su www.heraluce.it ("segnala un guasto").