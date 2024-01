Il 6 gennaio la Befana 'azzurra' del Calcio Storico

Firenze, 5 gennaio 2024 - La Befana “azzurra” arriverà sabato 6 gennaio, alle 17, al campo degli Azzurri del Calcio Storico Fiorentino, in via Magellano. È l’iniziativa voluta dal Colore per salutare il nuovo anno e festeggiare con le calze in dono per i bambini ed un brindisi per i grandi.

“Ci aspettano ancora tanti impegni in questo anno – ha detto il presidente di Santa Croce, Maurizio Matta – e questa sarà una bella occasione per ritrovarsi insieme, calcianti e tifosi, per salutarci all’avvio di questa stagione. Invitiamo tutti gli amici degli Azzurri a unirsi a noi”.

“Le sedi dei Colori sono un luogo di vera socializzazione e amicizia – ha commentato il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi – ed è bello che anche durante le feste le associazioni di Colore si impegnino per la loro comunità e i loro quartieri”.