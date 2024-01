Cosa fare in Toscana per Befana: sagre, feste di paese e spettacoli

Firenze, 5 gennaio 2024 - Il primo weekend dell'anno è all'insegna della Befana. La Toscana si anima con numerose celebrazioni dedicate all'Epifania, e non mancano le feste di paese dove avere l'opportunità di esplorare mercatini locali e deliziare il palato con le prelibatezze enogastronomiche della nostra regione.

La Befana a Pistoia (FotoCastellani)

Sabato 6 gennaio dalle 10 alle 12 nella sede della Asd Canottieri Comunali (lungarno Ferrucci 4) a Firenze la Befana arriverà dal fiume a bordo di un Dragon Boat carica di calze da donare ai bambini che parteciperanno alla festa. Il gruppo delle Florence Dragon Lady-Lilt e altre donne della Canottieri vestiranno gli abiti della simpatica vecchina e animeranno la mattinata invitando tutti ad una gita sul fiume Arno a bordo dei Dragon Boat e distribuiranno ai più piccoli, fino ad esaurimento, calze piene di dolci offerte da Unicoop Firenze. La Scuola Italiana Cani Salvataggio sorveglierà le escursioni in Arno con i suoi cani.

Sempre a Firenze tradizionale appuntamento con la “Befana del Vigile Urbano del Camet”. Quest’anno la manifestazione di auto d’epoca ha un significato particolare perché nel 2024 si celebra il 170° dalla fondazione del Corpo delle Guardie di Polizia Municipale", nato nel 1854. La manifestazione inizierà alla 9.30 con il raduno delle auto d’epoca nel piazzale delle Cascine La carovana di auto partirà alle 10.00, sfilando in parata nelle vie del Centro Città e raggiungere Piazza Santa Maria Novella verso le 11. Alle 11.30 arriverà la Befana su una fiammante spider rossa e, sotto il gazebo Camet, distribuirà doni ai bambini presenti assieme alle Istituzioni della Città, della Regione e i rappresentanti del Corpo della Polizia Municipale. Le auto d'epoca resteranno esposte in Piazza Santa Maria Novella fino alle 13.30. Ingresso libero.

Tra i tanti appuntamenti in cui è attesa la vecchietta con la scopa, la Befana arriva al Borgo a Gerfalco, Montieri (Grosseto), sabato e domenica, con visite ed escursioni della riserva naturale di Cornate e Fosini e il mercatino agroalimentare.

In località Sant'Agostino di Pistoia, il 5 gennaio avrà luogo l'iniziativa Pizza della Befana, un'occasione per stare insieme e gustare un'ottima pizza comodamente seduti al caldo presso la tensostruttura posta affianco la Chiesa di Sant’Agostino situata nella Zona Industriale di Pistoia. Il Gruppo festeggiamenti parrocchia di Sant’Agostino propone il seguente menù: antipasto, pizza, acqua, vino e dolce per un offerta minima di 16 euro, gratis per i bambini fino a 5 anni, soli 12 euro per i bambini fino ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria chiamando al 0573 532369 oppure 338 5608194.

A Prato dalle 15 in Piazza Duomo attività ed esercitazioni a scopo dimostrativo a cura dei Vigili del Fuoco di Prato. Verso le ore 17.30, la Befana si calerà dal campanile del Duomo per distribuire regali e dolciumi ai bambini.

Sempre a Prato, nella frazione di Capezzana, nel giorno dell'Epifania tradizionale appuntamento con il Corteggio dei Magi. Sabato 6 gennaio, dalle 15, il corteo con i figuranti in costume partirà dal campo parrocchiale. La sfilata si snoderà per le vie del paese attraverso via della Chiesa, via Nesi, via Sotto l'Organo e ritorno alla parrocchia dove sarà allestita la capanna con i Magi a cavallo che portano i doni a Gesù Bambino. Una rievocazione che si svolge dal 1996. Intorno alle 16.30 è previsto l'arrivo della Befana con un mezzo a sorpresa. La simpatica vecchietta consegnerà le calze ai bambini. Funzionerà uno stand gastronomico con le ciambelline. Il Comitato Eventi Capezzana ha riproposto la quarta edizione di "Presepi a Capezzana" e così, passeggiando per via del paese è possibile ammirare i presepi realizzati in varie forme e dimensioni nei giardini, davanzali, terrazzi, spazi condominiali.

A Montemurlo venerdì 5 gennaio alle 16.30 alla biblioteca "Bartolomeo Della Fonte" (piazza Don Milani, 1) "Arriva la Befana", una lettura animata e un laboratorio per bambini dai 3 agli 8 anni. L'iniziativa è a cura del Comune con Euro 6 Promos. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected] oppure telefonando allo 0574558567. Sabato 6 gennaio alla Sala Banti (piazza della Libertà) dalle 10 alle 12 ritorna la “Befanavis”, a cura dell'Avis comunale Montemurlo. Un evento dedicato a tutti bambini che vedrà la partecipazione della Befana in persona e di un mago che intratterrà i più piccoli con tanti giochi e trucchi di magia e illusionismo. Nell'occasione Avis Montemurlo sensibilizzerà le famiglie sull'importanza della donazione di sangue. Sabato 6 gennaio alle 21,30 al teatro della Sala Banti il concerto degli Osmann Gold "Christmas Swing" chiude il calendario di eventi natalizi. Calde atmosfere con brani swing e della tradizione natalizia per salutare le festività in compagnia di musica senza tempo. L'ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione scrivendo a [email protected]

La rassegna Incanto del Natale a Sinalunga (Siena) culminerà il 6 gennaio con una celebrazione speciale in Piazza Garibaldi per festeggiare l'Epifania. A farla da protagonista sarà lo street food. Sarà l'occasione di concludere le festività in modo originale e festoso: sono previsti infatti spettacoli acrobatici di hula hoop, performance artistiche con ombre cinesi e disegni sulla sabbia, oltre a spettacoli coinvolgenti con il fuoco. Non mancherà ovviamente l'arrivo della Befana.

A Lucca sabato 6 gennaio alle ore 15.30 nel piano nobile di villa Bottini spettacolo di burattini a cura del Maestro Gionata Francesconi: scultorere in bronzo e cartapesta, autore di allestimenti scenografici, Francesconi porterà una collezione di più di 400 burattini artistici e storici legati al territorio ed in generale alle maschere più famose italiane. L'artista presenterà uno spettacolo fiabesco e musicale adatto sia ad un pubblico di bambini, che al pubblico più adulto e avrà come preludio iniziale il saluto di un personaggio famoso amico dei bambini, Pinocchio. Seguirà in giardino la Befana scende da Aquilea e arriva a Lucca e per concludere il pomeriggio Concerto Associazione Alfredo Catalani di Lucca. Infine domenica 7 gennaio alle ore 18 nei sotterranei di Villa Bottini 'Aperitivo in Jazz' con Michela Lombardi trio a cura dell’Associazione Circolo Lucca Jazz.

A Certaldo il 6 gennaio l'Epifania sarà celebrata con un'atmosfera magica e coinvolgente. Dalle 10 alle 19, Piazza Boccaccio sarà il luogo di un affascinante mercatino, completo di un'area truccabimbi per intrattenere i più giovani. A seguire, l'attesa Befana farà la sua entrata in scena, scendendo in piazza Boccaccio alle 15:30. Durante l'evento, organizzato con cura dalla Pro Loco, la gentile anziana distribuirà a tutti i bambini la tradizionale calza, ricolma di caramelle e dolcetti.

A Impruneta la magia inizia venerdì alle 15 in Piazza Buondelmonti con l'arrivo della Befana. In un'atmosfera di entusiasmo fatta di suoni e colori, la simpatica vecchina distribuirà dolcetti a tutti i bambini. In caso di pioggia, l'evento si sposterà all’interno del Circolo San Giuseppe. Sabato alle 11:30 Piazza Buondelmonti sarà teatro dell'Arrivo dei Magi, che porteranno i loro doni presso la Basilica di Santa Maria all'Impruneta. A seguire, la Santa Messa sarà officiata da Don Luigi Oropallo, aggiungendo un tocco di sacralità alle celebrazioni. Il pomeriggio a Tavarnuzze sarà allietato dalle festività in piazza Don Chellini, dalle 15 in poi. Grandi e piccini potranno partecipare alle gioie della Befana in un'atmosfera di festa. La serata si concluderà con uno straordinario concerto di P.Capovilla e N. Manzan, intitolato "Triste Solitario Y Final", presso la Casa del Popolo di Impruneta. L'apericena sarà servito a partire dalle 20.

A Calenzano il 5 gennaio, alla biblioteca CiviCa, alle 17 “La Tombola della Befana” a cura di Euro & Promos per bambini dai 6 anni. Sabato 6 gennaio alle 10 al MuFiS “Caccia alle calze della Befana”, evento gratuito per bambini dai 5 agli 11 anni, massimo 20 iscritti. Dalle ore 15 alle 17 a Officina Civica “Una befana a regola d’arte”, pomeriggio creativo per bambini da 4 a 11 anni: coreografia e canto, animazione con racconti interattivi, costruzione di una marionetta. Per costi e prenotazioni: [email protected]. Sabato 6 gennaio alle 21.15 e domenica 7 gennaio alle 16.30 al Teatro Manzoni “Le opere complete di William Shakespeare in 90 minuti”, una parodia di tutte le opere del drammaturgo eseguita in forma comicamente abbreviata da tre attori, usando le più svariate tecniche interpretative. Costi e prenotazioni:

prenotazioni@ teatromanzonicalenzano.it

A Boccagnello di Vicchio (Firenze) dove fino al 7 gennaio sarà il cuore della festa del tortello, cinghiale e degli antichi sapori del Mugello, ospitata presso il suggestivo Lago Viola. Gli ospiti avranno l'opportunità di deliziarsi con le prelibatezze della tradizione toscana e mugellana, come tortelli di patate, tagliatelle al cinghiale fatte a mano, trippa, lonza, lampredotto, zuppa di cipolle, lesso rifatto e le tipiche bistecca, rosticciana, carne alla brace e maialino al forno. La festa si svolgerà nei locali coperti e riscaldati del Lago Viola, e offrirà l'occasione di immergersi nella natura circostante o di godersi rilassanti passeggiate. I visitatori avranno a disposizione un ampio parcheggio e un'area camper gratuita per un'esperienza completa e unica.

All’Acquario di Livorno ci si prepara per l’arrivo della Befana con ricco programma di iniziative e attività per il largo pubblico, in particolar modo a tutti i bambini e ragazzi per i quali questo rappresenta un appuntamento speciale. Fino al 7 gennaio i visitatori potranno ammirare nelle vasche espositive e nelle teche dell’Acquario di Livorno una vera e propria rassegna di presepi originali: ceramica e terracotta i materiali ecosostenibili e non tossici utilizzati.

Giunge alla sesta edizione Dolce & Farina, il contest dedicato ai produttori di farina di castagne, che si tiene a Sassalbo, nel comune di Fivizzano (Massa) il 5 gennaio. Artigiani della farina di castagne, ottenuta con tecniche tradizionali, si confronteranno con le loro delizie per guadagnarsi il titolo simbolico di "Produttore dell'anno". Sono previste degustazioni di diversi piatti a base di farina di castagne da parte del pubblico. Una sfiziosa opportunità da cogliere al volo.