Maltempo in Toscana, allerta arancione e gialla per forte pioggia e rischio idrogeologico

Firenze, 5 gennaio 2024 – Maltempo in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo arancione e gialla per forte pioggia e rischio idrogeologico (quindi innalzamento del livello dei fiumi). L’allerta ha validità dalle ore 21 di oggi, venerdì 5 gennaio, fino alle ore 18 di domani, sabato 6 gennaio.

Allerta arancione e gialla in Toscana

Le previsioni

Un’allerta gialla era già in vigore sulla Toscana settentrionale, ma dal pomeriggio di oggi la perturbazione atlantica in transito porterà ad un intensificarsi delle precipitazioni, che diverranno più frequenti ad abbondanti dal pomeriggio-sera, in particolare sui rilievi di nord-ovest. Dalla sera di venerdì 5 possibili rovesci e brevi temporali. Anche sabato è previsto tempo perturbato con piogge, rovesci e locali temporali. Per quanto riguarda il vento, dalla sera di venerdì e per tutta la notte sono previste raffiche da sud/sud-est, con intensità fino a 50-70 km/h sull'Arcipelago, dove il mare sarà molto mosso. Mare molto mosso con onde da Scirocco anche lungo la costa grossetana.

Allerta arancione, i Comuni a rischio

L’allerta arancione riguarda l’area del Bisenzio e dell’Ombrone Pistoiese. Tutto il resto della Toscana invece interessato dal codice giallo. Sono previste in particolare piogge abbondanti e locali temporali anche di forte intensità.

Queste le province interessate dall’allerta arancione: Firenze, Pistoia, Prato.

L’elenco dei Comuni:

- Agliana (PT)

- Calenzano (FI)

- Campi Bisenzio (FI)

- Cantagallo (PO)

- Carmignano (PO)

- Montale (PT)

- Montemurlo (PO)

- Pistoia (PT)

- Poggio a Caiano (PO)

- Prato (PO)

- Quarrata (PT)

- Serravalle Pistoiese (PT)

- Sesto Fiorentino (FI)

- Signa (FI)

- Vaiano (PO)

- Vernio (PO)

Informazioni in tempo reale

Riguardo all'allerta arancione il Comune di Prato spiega che il "sistema di protezione civile assumerà dal pomeriggio di oggi il livello operativo di 'attenzione’ che rimarrà attivo fino al termine della criticità dichiarata. Per eventuali criticità è attivo il numero verde di emergenza 800 30 15 30”. Il Comune di Pistoia spiega che “il piano di Protezione civile del Comune di Pistoia può essere consultato alla pagina del sito istituzionale https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/protezione-civile/piano-di-protezione-civile. È inoltre possibile consultare il sito www.cittadinoinformato.it per avere informazioni in tempo reale sulle situazioni di allerta”. Dal Comune di Livorno si segnala che per il territorio cittadino e Gorgona “il codice giallo sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi, venerdì 5 gennaio, fino alle ore 18 di domani, sabato 6 gennaio. Possibilità di isolati temporali, previsti venti di scirocco con raffiche fino a 50-70 km/h e mari molto mossi soprattutto sull'Arcipelago”.