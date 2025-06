Arezzo, 20 giugno 2025 – Arezzo celebra la decima edizione del Premio Internazionale Guido d’Arezzo – Guido Day: sabato 21 giugno alle ore 12:30, in Piazza San Francesco, si terrà la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento conferito a personalità e realtà musicali di rilievo nazionale e internazionale. L’edizione 2025 vedrà premiati il Gruppo Musici della Giostra del Saracino e il flautista e compositore aretino Roberto Fabbriciani, due protagonisti assoluti della scena musicale che incarnano l’eccellenza nel legame tra arte e territorio. La cerimonia si svolgerà al termine della lettura del Bando della Giostra del Saracino, a suggellare un momento simbolico della cultura aretina con un omaggio alla musica come linguaggio universale. Istituito nel 2016 grazie all’impegno di Slavka Taskova-Paoletti, il Premio Guido Day è promosso dalla Fondazione Guido d’Arezzo e dal Comune di Arezzo, e si è affermato negli anni come punto di riferimento nel panorama musicale internazionale. Il premio, realizzato dallo scultore Alessandro Marrone, raffigura una spirale di DNA che si trasforma in scrittura musicale: un potente simbolo dell’universalità del linguaggio sonoro. Un evento di grande valore simbolico e culturale, che si inserisce nel cuore delle celebrazioni cittadine e rafforza il ruolo di Arezzo come centro vitale della musica e della tradizione (info su www.fondazioneguidodarezzo.com, www.polifonico.org ).

Il premio è stato conferito al Gruppo Musici della Giostra del Saracino in riconoscimento del suo ruolo essenziale nel sostenere artisticamente le rievocazioni storiche, contribuendo così a valorizzare e diffondere la tradizione e il prestigio della città di Arezzo sia in Italia che all’estero. Il riconoscimento, assegnato in occasione del settantesimo anniversario dalla fondazione del gruppo, celebra la continuità e l’importanza di una tradizione musicale che accompagna momenti significativi della storia cittadina. Roberto Fabbriciani, la cui lunga e illustre carriera internazionale, unita alla continua ricerca artistica, ha reso possibile l’esecuzione di opere scritte appositamente per lui dai maggiori compositori contemporanei. Il suo impegno ha contribuito significativamente alla diffusione dell’arte musicale, rendendola accessibile a un pubblico sempre più ampio e superando confini culturali e geografici.