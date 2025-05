L’alieno Disney all’Accademia. Stitch ora incontra il David: "E sarà qui in mostra un mese"

di Roberto Davide Papini

"Anche un piccolo alieno rimane colpito dalla grande bellezza del David". Il piccolo alieno è il popolare personaggio disneyano Stitch e il David è il capolavoro di Michelangelo. La Disney ha scelto e uno dei monumenti più celebri per lanciare il suo nuovo film ’Lilo & Stitch’, il remake live-action (con attori in carne e ossa) dell’omonimo film d’animazione del 2002. Il lungometraggio uscirà al cinema dal 21 maggio.

Il lancio è affidato a un simpatico video ambientato proprio nel capoluogo toscano e che la Disney ha diffuso sui suoi social network. Il video mostra Stitch che, a bordo di una navicella, si catapulta a ed entra nella Galleria dell’Accademia, creando scompiglio nelle sale e tra i visitatori, ma anche scoprendone le bellezze.

Improvvisamente qualcosa cattura la sua attenzione: il David di Michelangelo. Stitch si ferma a guardarlo, ammirarlo. Meravigliato e ispirato da questa scultura, simbolo dell’arte rinascimentale, diventa lui stesso artista e realizza un’opera d’arte molto particolare, a suo modo un altro capolavoro. Ed è realmente così, l’opera sarà esposta temporaneamente nel museo e sarà possibile ammirarla fino al 20 giugno 2025. Così ’l’arte’ di Stitch sarà accanto a quella dei grandi maestri: dal Perugino a Brunelleschi, da Filippino Lippi al Ghirlandaio, solo per citarne alcuni e senza dimenticare proprio lo stesso Michelangelo.

"L’iniziativa, promossa da Disney Italia e realizzata su concessione del Ministero della Cultura - si distingue per il suo forte valore didattico e divulgativo e propone di avvicinare persone di tutte le età alla scoperta del patrimonio culturale italiano in modo divertente e coinvolgente, coerente con il linguaggio visivo attuale" si legge in una nota della Galleria dell’Accademia.

Curioso notare che il mondo dei cartoon è particolarmente interessato al David e a Michelangelo. Tanto che ci sono due progetti italiani in animazione legati all’opera e al suo creatore.

Il primo è ’Giganti. La bellezza salverà il mondo’ prodotto dalla Lynx, con soggetto e sceneggiatura di Enrico Paolantonio. Si tratta del progetto di un lungometraggio sulla vita di Michelangelo Buonarroti, con il David al centro della narrazione. L’altro progetto, della società Good Karma, si intitola ’David e Io’ e sarà uno special tv sulla famosissima scultura, una delle più famose al mondo.

Sarà interessante vedere se la Rai (Rai Kids in particolare) ’sposerà’ questi due progetti, così legati alla cultura italiana. L’imminente festival ’Cartoons on the Bay’ (a Pescara dal 29 maggio al 1° giugno) potrebbe dare indicazioni in questo senso.

Tornando al film disneyano (nella sua versione live action), ’Lilo & Stitch’ è la storia divertente e commovente di una ragazza hawaiana e dell’alieno fuggitivo. Tra i due nasce una profonda amicizia che ha appassionato almeno due generazioni di grandi e piccini.

Diretto da Dean Fleischer Camp, il regista nominato all’Oscar per il film d’animazione “Marcel the Shell”, il film è interpretato da Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, Courtney B. Vance e Zach Galifianakis. “Lilo & Stitch” è prodotto da Jonathan Eirich e Dan Lin, mentre Tom Peitzman e Ryan Halprin sono i produttori esecutivi.