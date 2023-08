Firenze, bimba scomparsa, ai genitori presi i telefoni per l’analisi delle memorie

Firenze, 5 agosto 2023 – Di pari passo con l’inchiesta sulle violenze nell’ex Astor c’è quella sulla scomparsa di Kataleya, la bambina di cinque anni sparita ormai dal 10 giugno. Per le violenze e il racket nella struttura tra gli arrestati c’è proprio lo zio della bambina.

Il papà e la mamma di Kata (New Press Photo)

Ma appunto anche le indagini sulla sparizione della piccola vanno avanti. Sotto la lente a questo proposito ci sono i telefoni dei genitori. Proprio nella mattina in cui sono scattati gli arresti per il racket c’è stata anche una perquisizione che ha riguardato il papà (Miguel Angel Romero Chicclo) e la mamma di Kata (Kathrina Alvarez) ma non solo. Destinatari dello stesso provvedimento sono stati il nonno e due zii paterni, uno zio materno e la moglie di quest'ultimo.

Ci si concentra in particolare sugli smartphone dei genitori stessi. Le memorie dei due apparecchi sono dunque state scaricate dagli inquirenti sui computer. I cellulari sono stati poi restituiti alla coppia. Da qui, dai messaggi, da quanto postato sui social network e dagli altri contenuti multimediali si cercherà di capire di più, si cercheranno possibili chiavi e piste riguardanti la scomparsa della bambina. Gli atti di perquisizione sono stati firmati dai pm Christine von Borries e Giuseppe Ledda.