Firenze, bimba scomparsa: quattro arresti per il racket delle stanze all’ex hotel Astor. C’è anche lo zio di Kata

Firenze, 5 agosto 2023 – Arrestato lo zio di Kata, la bambina scomparsa lo scorso 10 giugno. Accade a Firenze nell’ambito di un'operazione legata ai recenti fatti dell'exhotel Astor.

Personale della squadra mobile di Firenze, con l'ausilio di vari reparti dei carabinieri, sta effettuando perquisizioni nei confronti di soggetti che sarebbero coinvolti nell'episodio dello scorso 28 maggio, quando un occupante ecuadoregno precipitò da una finestra dell'immobile per sfuggire a un'aggressione maturata nel contesto della guerra per il controllo delle stanze.

Le indagini e la pista del Dna

Il racconto dello zio: “Così è sparita, stava giocando”

Secondo quanto apprende La Nazione, gli arrestati sarebbero quattro, tutti di nazionalità peruviana. Tra questi appunto anche lo zio materno di Kata, la bimba scomparsa lo scorso 10 giugno proprio dall’ex Hotel Astor.

I reati contestati sono estorsione, tentata estorsione e rapina, commessi tra il novembre del 2022 e lo scorso maggio, nonché di tentato omicidio e lesioni gravi commesse il 28 maggio, quando secondo quanto ricostruito all'Astor vi fu un raid punitivo nei confronti di alcuni occupanti.

Nello specifico, i quattro indagati, avrebbero attuato un primo pestaggio con una mazza da baseball, minacciando di morte una coppia di connazionali ove non avessero lasciato la stanza.

Dopo essersi allontanati per qualche istante, gli aggressori avrebbero proseguito le violenze nei confronti di altri occupanti di una stanza vicina per far ritorno incappucciati nella stanza della coppia dirigendosi minacciosamente verso la vittima designata, che per timore di essere uccisa si appendeva con la mani al davanzale della finestra e si faceva cadere al suolo.

Ci sono dei legami tra questa aggressione e la scomparsa di Kata? Secondo diverse persone che occupavano l’ex hotel Astor poi sgombrato sì. Diverse persone della struttura, in varie interviste subito dopo la sparizione della piccola, avevano parlato del rapimento come possibile conseguenza delle risse che si erano svolte nei giorni precedenti.

Era il 10 giugno, un giorno afoso, quando la bambina scomparve dall’ex hotel. Secondo il racconto dello stesso zio la piccola stava giocando dentro la struttura. L’uomo riferì di averla persa per un attimo di vista poi il buio: nessuno ha più visto la bambina.

Di lei rimangono un paio di video delle telecamere di sorveglianza della zona, che la mostrano insieme al fratellino e altri amichetti. Poi si dividono: i piccoli vanno a giocare a pallone, lei rientra nell’ex hotel. In un altro video, sempre delle telecamere di sicurezza, sale e riscende le scale esterne della struttura. E’ questo l’ultimo filmato in assoluto, poi Kata sparisce.