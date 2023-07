Kata, il mistero della bambina scomparsa. Telecamere ancora al setaccio

Firenze, 25 luglio 2023 – E’ ancora un mistero la vicenda di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze lo scorso 10 giugno.

Della piccola peruviana, che viveva con la mamma e il fratellino nell’ex hotel Astor (occupato) in via Maragliano, per ora non si hanno notizie.

“Le indagini su Kata sono sempre in corso e continua anche l'analisi delle telecamere cittadine”, ha detto il procuratore aggiunto di Firenze Luca Tescaroli, che segue il caso con i pm Christine Von Borries e Giuseppe Ledda.