Bimba scomparsa, perquisiti i genitori di Kata

Firenze, 5 agosto 2023 – Sono stati perquisiti i genitori e più familiari della piccola Kata (la bimba scomparsa dal 10 giugno scorso) nell’ambito dell’operazione sul racket delle stanze all’ex hotel Astor che ha portato all’arresto di quattro persone, tra i quali lo zio materno della bambina.

Sono stati eseguiti dieci decreti di perquisizione da appartenenti al Nucleo investigativo dei carabinieri del Comando provinciale di Firenze, nei confronti di più familiari della bimba rapita e di altre persone, in qualità di terzi non indagati, di interesse per le investigazioni in corso per il sequestro di persona.