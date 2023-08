Firenze, racket all’ex Astor: interrogato lo zio di Kata, ma non sulla scomparsa

Firenze, 10 agosto 2023 – “Non sono state poste domande inerenti l'indagine aperta per il sequestro di persona della piccola Kata, in cui Alvarez Vasquez Argenis Abel è persona offesa” ai quattro peruviani interrogati stamani dal pm Christine von Borries, tra cui appunto lo zio di Kata, la bimba scomparsa a Firenze dall'hotel Astor due mesi fa.

Lo riferisce il loro difensore, avvocato Elisa Baldocci. I quattro sono agli arresti in carcere per le accuse di racket degli affitti estorti all'ex hotel Astor. I quattro, sottolinea l'avvocato Elisa Baldocci, sono stati sentiti "come indagati nell'ambito del procedimento relativo ad alcuni episodi avvenuti dentro l'hotel Astor nel periodo compreso dal gennaio 2023 sino al 28 maggio” e “tutti hanno risposto alle domande del pubblico ministero e chiarito la loro posizione fornendo ulteriori dettagli circa la loro ricostruzione dei fatti”.