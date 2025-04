Badia a Passignano, nuovi posti auto: "Grazie alla donazione dei monaci"

Nuovi posti auto per Badia a Passignano grazie a un progetto da 556mila euro, finanziato da Regione e Comune. L’area di sosta sarà realizzata subito alla fine del paese, vicino all’altro parcheggio già esistente con un ampliamento che porterà a 80 il numero di spazi per la sosta. E, tra l’altro, l’inserimento di colonnine di ricarica elettrica per auto. La fase progettuale è alla sua fase esecutiva. I lavori per realizzare l’area di sosta partiranno entro il 2025. "L’obiettivo è rispondere a una duplice finalità", commenta il sindaco Baroncelli.

"Da un lato garantire maggiore vivibilità e decoro alla comunità, dall’altro migliorare la qualità dell’accoglienza dell’area, una tra le destinazioni turistiche più ambite del Chianti". Come spiega lo stesso Baroncelli, il parcheggio sarà realizzato "in una porzione di territorio donata al Comune dalla comunità monastica di Badia a Passignano e dai Marchesi Antinori che ringrazio ancora una volta a nome di tutto il Comune. Senza la loro preziosa collaborazione non avremmo potuto mettere in campo un intervento così di rilievo". L’area del lotto a disposizione che costituisce la base del progetto è di circa 3.500 metri quadrati. Il parcheggio ne occuperà poco più di 2mila mentre i restanti 1.500 saranno destinati ad area verde. La zona alberata sarà caratterizzata dalla presenza di svariate piante tipiche della zona, come il cipresso e la roverella. Ma troveranno posto anche il bosso, l’alloro, la lentaggine e il rosmarino che si spostano con le caratteristiche del luogo.

Badia a Passignano, circondata da filari di vigne alternati a uliveti e boschi di latifoglie, è uno dei borghi più rinomati della Toscana. Sorge su un crinale e si sviluppa accanto all’antica Abbazia di San Michele Arcangelo, la cui fondazione risale per alcune fonti al 395 d.C. ed è ancora oggi abitata da una comunità di monaci Vallombrosani. Tra i suoi ospiti, come insegnanti, anche Galileo Galilei. In occasione del G8 di Genova del 2001 venne visitata anche dalla first laldy, Laura Bush. Negli ultimi anni questa frazione ha visto crescere in maniera esponenziale i flussi di turisti italiani e stranieri.

Andrea Settefonti