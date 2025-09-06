Firenze, va a riprendere l’auto rimossa e gli notificano 2.700 euro di multe

Firenze, 6 settembre 2025 – Va a riprendere in depositeria l'auto rimossa e gli vengono notificate multe per 2.700 euro. Lo riferisce la stessa amministrazione comunale in una nota. L'automobilista sanzionato è un 37enne, originario della Romania, che aveva in uso la vettura, una Mercedes CLS 320 con targa romena intestata a un suo connazionale. Giorni fa la vettura è stata notata da una pattuglia del reparto tecnologie di supporto della polizia municipale in sosta irregolare. Da un controllo sulla targa erano emersi numerosi verbali per violazioni al codice della strada (dal transito con semaforo rosso ad eccesso di velocità fino alla sosta vietata) e per questo l'auto, si spiega, «è stata inserita nella 'lista nera’ dei veicoli attenzionati». Il giorno successivo la Mercedes è stata trovata di nuovo parcheggiata in corrispondenza di un incrocio, violazione per la quale è scattata la rimozione con il carro-attrezzi. La macchina è stata portata così in depositeria e gli agenti «hanno dato indicazioni al personale di avvisare il reparto se qualcuno si fosse presentato per ritirarla. Cosa che è successa giovedì. Si trattava del 37enne «che aveva in uso l'auto intestata a un connazionale residente in Romania. Gli agenti si sono recati alla depositeria dove hanno contestato all'uomo la sosta irregolare sull'incrocio e gli altri verbali ancora da notificare al proprietario con anche l'indicazione della decurtazione dei punti. In totale a carico dell'auto risultano 24 verbali per poco meno di 2.700 euro».