Amazon va in cargo-bike. Via la metà dei furgoni. Così il centro respira

Tira un po’ il fiato il centro storico il cui pancione scoppia da un pezzo di bus, van e furgoni. Proprio ieri Amazon ha lanciato infatti a Firenze le consegne con cargo bike elettriche. Tradotto: i camioncini del colosso dell’e-commerce dovrebbero a breve dimezzarsi per far spazio alle due ruote assai meno ingrombranti e per nulla nocive per i polmoni.

Quella fiorentina è la prima sperimentazione su scala nazionale con questa tipologia di veicoli che ha l’obiettivo di contribuire a ridurre le emissioni di CO2, migliorare la qualità dell’aria e, ovviamente, mitigare la congestione del traffico nel centro.

Il servizio verrà operato dal nuovo hub di micromobilità introdotto in città – nel viale Aleardi – il primo a utilizzare cargo bike elettriche a quattro ruote con pedalata assistita. Come funzionerà la catena delle consegne? Un mezzo navetta durante la notte provvederà a effettuare lo stoccaggio della merce all’hub da dove, intorno alle 9 del mattino, le cargo bike inizieranno le consegne in centro. Previste più ricariche al giorno dei mezzi in questione.

Soddisfatto l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio che ha trale priorità in agenda la decompressione del traffico in centro storico: "È una novità che può cambiare il panorama della logistica in città. – le parole del responsabile del traffico di Palazzo Vecchio – Con questa importante innovazione avremo più sicurezza per i pedoni, meno inquinamento e una riduzione dei mezzi commerciali sulle strade".

"È una soluzione innovativa – prosegue Giorgio – che dà una risposta concreta al tema della logistica nell’ultimo miglio. Ringraziamo Amazon per aver scelto Firenze come prima città per questa novità, che riteniamo particolarmente interessante e che monitoreremo. Il fatto che questa soluzione venga adottata da Amazon è il segnale che la via di una logistica di ultimo miglio sostenibile è praticabile; auspichiamo che tante altre aziende seguano questa buona pratica, anche perché per l’Amministrazione Comunale il tema della logistica del centro storico è fondamentale".

Ed ecco Gabriele Sigismondi, Country Director di Amazon Logistics in Italia: "Siamo felici di annunciare questo ulteriore tassello nel percorso di decarbonizzazione della rete dei trasporti dei partner di Amazon Logistics in Italia. La sperimentazione con nuovi metodi di consegna come le cargo bike, in particolare in un centro storico caratterizzato da un’alta densità come quello di Firenze, costituisce un servizio a tutela dell’ambiente, del patrimonio artistico della città e delle comunità che la abitano".

Per la consegna di prodotti ai propri clienti, Amazon collabora con decine di partner di servizi di consegna, che offrono opportunità di lavoro a migliaia di persone in tutto il Paese. Tutti i conducenti, inclusi quelli che effettueranno le consegne con le cargo bike elettriche, sono assunti dai partner di servizi di consegna al livello G1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Trasporto e la Logistica.

E. Baldi