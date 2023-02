Aggressione a scuola a Firenze, flash mob per la preside del Da Vinci

Il clima resta incandescente La preside denuncia il ’Blocco’ E in 123mila firmano per lei

Firenze, 26 febbraio 2023 – Alcune centinaia di persone, almeno oltre 300, sotto la pioggia, si sono radunate nel pomeriggio a Firenze per un flash mob silenzioso di solidarietà e sostegno alla preside Annalisa Savino davanti al liceo scientifico ‘Leonardo da Vinci'.

Si tratta della dirigente che aveva prodotto una circolare, diventata virale, su un rischio del ritorno del fascismo dopo l’aggressione avvenuta di fronte al liceo Michelangiolo con giovani di sinistra aggrediti da coetanei di destra.

Dopo un fischio, è calato il silenzio davanti alla scuola e tutti i partecipati sono rimasti fermi: al termine un lungo applauso all'indirizzo della dirigente scolastica che nei giorni scorsi è stata critica dal ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, per aver diffuso una circolare sul rischio di rigurgiti fascisti.

La preside non era presente. Alla manifestazione hanno partecipato genitori e studenti anche di altri scuole fiorentine come ragazzi del liceo classico Michelangiolo dove il 18 febbraio c'è stata l'aggressione che ha ispirato alla Savino la circolare sull'antifascismo.

Gli organizzatori dell'iniziativa avevano promosso sui social il "flash mob silenzioso. Il silenzio non è indifferenza; il silenzio per far vibrare l'opportunità di usare le parole per contrastare l'indifferenza e la violenza", definendolo una manifestazione "in sostegno ad una scuola libera, inclusiva e anti violenta.

Nel frattempo si è messa in moto la macchina organizzativa per "la grande manifestazione nazionale antifascista" indetta per sabato 4 marzo alle 14, promossa dalle Rsu delle scuole fiorentine e che sta ricevendo adesioni anche da fuori Toscana. Una petizione online di solidarietà alla preside promossa da Priorità alla scuola ha superato le 129mila firme.