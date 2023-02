Il clima resta incandescente La preside denuncia il ’Blocco’ E in 123mila firmano per lei

Prima i cazzotti e i calci fuori dl ’Miche’ immortalati nel video di uno smartphone, poi la manifestazione massiccia contro il fascismo al Campo di Marte, quindi in un’escalation che ha scavalcato i confini fiorentini in un battibaleno i veleni politici, accuse e controaccuse, lo scontro a distanza tra la preside del Da Vinci e il ministro Valditara. Perfino il capo dello Stato Sergio Mattarella alla fine è intervenuto sui fattacci di via della Colonna parlando di "civiltà" come una "diga" contro la violenza (un grazie "a nome di tutta Firenze" al presidente della Repubblica è stato espresso dal sindaco Dario Nardella il quale al contempo ha ribadito che "il silenzio della premier Meloni è diventato assordante"). Una settimana sulle montagne russe per Firenze, poco avvezza, almeno in tempi recenti alle battaglie politiche giovanili che trovano più terreno fertile nelle metropoli. Ma, a quanto pare, non è ancora finita. Ieri – proprio mentre "Blocco studentesco", formazione vicina a Casapound, pubblicava il video dell’azione dei giorni scorsi all’esterno del liceo scientifico Leonardo da Vinci contro la circolare della preside Annalisa Savino con alcuni militanti intenti a issare uno striscione con la scritta ‘Non ci fermerà una circolare’ (con tanto di copia della...