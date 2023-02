Studenti aggrediti, l’associazione dei presidi: “Lettera della dirigente è da educatore non è politica”

Antonello Giannelli

Firenze, 25 febbraio 2023 – "La libertà di espressione non si può mettere in discussione. E' evidente che non si può censurare una persona, in questo caso una dirigente scolastica, per aver espresso il proprio punto di vista che, per altro, a me pare evidente che si rivolga alla sua comunità scolastica". Lo ha detto il presidente Anp, l'associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli intervenuto su Rainews 24, in merito alla lettera della presid e del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze sui fatti avvenuti davanti all'istituto Michelangiolo. "E' un intervento da educatore - ha aggiunto - non e' un intervento di natura politica, io non l'ho visto come tale"