Addio ad Aurelio Scelba. Il grande giornalismo di un maestro gentiluomo

di Cesare Sartori

Ieri notte ci ha lasciato Aurelio Scelba, per tanti anni una delle colonne portanti de La Nazione: storico caposervizio degli Interni, poi caporedattore centrale quando Luciano Satta andò in pensione. Un gentiluomo d’altri tempi. Ma soprattutto un maestro di giornalismo e un esempio di correttezza e dirittura morale per quella banda di giovanotti di belle speranze (quorum ego) che aveva intorno e che seppe guidare con fermezza ma con molto, molto affetto nella loro avventura professionale.

Personalmente devo a Gianni, come veniva appellato nella famiglia Scelba, oltre che a Satta e ad Alberto Marcolin (ma sono sicuro che tanti altri ex giovani colleghi che ci hanno lavorato insieme concorderanno con me), l’insegnamento dei fondamentali della professione giornalistica: non soltanto come va scritto un pezzo o fatta un’intervista, ma anche come va corretto e aggiustato quello scritto da un collega, come va impaginato (la gerarchia delle notizie) e soprattutto come va titolato ("Saper fare i titoli è un’arte!", mi ripeteva, dopo che per l’ennesima volta aveva buttato nel cestino il mio titolo a una o due colonne perché "non rende").

Ma oltre a tutto questo, fin da quel pomeriggio d’ottobre del 1978 quando misi piede per la prima volta, spaesato e un po’ spaventato, nella redazione interni de La Nazione, Aurelio ha rappresentato per me sia una figura paterna sia a volte quella di fratello maggiore, un punto di riferimento fondamentale per uno che era appena sbarcato nel ’pianeta ’ dalla lontana e provinciale galassia friulana. Per anni, sera dopo sera, con qualunque tempo, l’ho accompagnato a casa a piedi (lui stava in via della Stufa, io in via San Gallo): Gianni col suo abituale passo veloce e l’impermeabile Burberry alla tenente Sheridan gettato sulle spalle, io con la bicicletta a mano. Fumava e parlava, io ascoltavo (grande lettore, devo a lui, fra tutte le altre cose che gli devo, la scoperta di uno dei capolavori letterari del ‘900: le ’Memorie di Adriano’ della Yourcenar). "’Notte, a domani, Aurelio", gli dicevo lasciandolo. "No, domani sono di ‘corta’; mi leggerò un po’ di Tacito o di Cicerone", mi rispondeva lui. Li leggeva in latino, ovviamente.

A Gianni devo moltissimo, gli devo l’essere potuto rimanere al mio posto, aver potuto mantenere il lavoro in un momento per me molto difficile e delicato. Da lui (che non aveva avuto figli, ma che sarebbe stato uno splendido anche se impegnativo babbo) mi sono sentito in qualche modo adottato e investito di una fiducia, umana e professionale, per cui gli sono e gli sarò sempre grato. Orgogliosamente legato alla sua Sicilia (e a Palermo: quante volte ci ha ricordato che sua mamma abitava a Palazzo de Spuches in via Maqueda), Gianni si era ben ambientato nel pur non facile ambiente fiorentino talvolta così escludente con i ‘foresti’. Adorava, ricambiato, i nipoti e i pronipoti: passare da e fare visita allo zio Gianni non è mai stato considerato un obbligo di famiglia per tutti loro, bensì un piacere. Ora, con dolore, ti devo salutare Aurelio, ma non ti dimenticherò. E come me tantissimi altri. Com’è che ci dicevi tu? Ah, sì: "Ciao crema!".