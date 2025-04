Torna la mostra dei fiori all’Orticoltura: a Firenze 75 espositori da tutta Italia

Firenze, 18 aprile 2025 – Un appuntamento sempre molto atteso e amato. Torna dal 25 aprile al primo maggio la Mostra mercato di piante e fiori al giardino dell'Orticoltura di Firenze. Organizzata dalla Società toscana di orticultura, la rassegna prevede la presenza di 75 espositori provenienti da tutta Italia. Non mancheranno poi anche numerose attività gratuite per grandi e piccini, come laboratori didattici sugli alberi e di illustrazione botanica, talk e presentazioni di libri, performance artistiche, passeggiate monumentali e botaniche, corsi di giardinaggio specialistici.

Tra le tante iniziative, da segnalare la presenza di due esposizioni permanenti all'interno del Tepidarium: la mostra di arte botanica ‘La bellezza di un mondo minore’ a cura di Simonetta Occhipinti e l'installazione ‘Dynamis, riflessioni vegetali’ a cura di Margherita Bertoli (Arundo); inoltre, spazio alla presentazione dell'ultimo libro di Stefano Mancuso ‘La versione degli Alberi’ e il concorso ‘Corto Botanico 96 ore film contest sulle piante e la città’. Per il presidente della Società toscana di orticultura Alberto Giuntoli, "anche quest'anno la mostra offrirà al pubblico alcuni giorni di bellezza, natura, cultura e, soprattutto, tante novità in ambito botanico e orticolo sia per i professionisti che per i dilettanti. Il nostro obiettivo è da sempre quello di promuovere la cultura del verde e di sensibilizzare il pubblico al rispetto dell'ambiente”.