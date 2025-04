Pasqua e Pasquetta in Toscana: cosa fare se piove

Firenze, 14 febbraio 2025 - In Toscana le previsioni non promettono nulla di buono, e il maltempo rischia di rovinare la festa a turisti e visitatori che hanno scelto la nostra regione per trascorrere il ponte pasquale. I visitatori non possono certo sprecare questo tempo prezioso restando nella camera di hotel che li ospita. Dove trascorrere la giornata senza bagnarsi? Possono andare alla ricerca di un museo e godere del calduccio di luoghi protetti come i cinema, i caffè storici o le librerie. Ecco alcune idee.

Musei aperti a Pasqua e Pasquetta

L’apertura di domenica 20 aprile, Pasqua, riguarderà tutti i musei delle Gallerie degli Uffizi (Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli), con tariffe e orari ordinari (8.15-18.30); lunedì 21 aprile (Pasquetta) saranno aperti Galleria delle Statue e delle Pitture (eccetto il Corridoio Vasariano). Aperti anche Galleria dell'Accademia (stesse modalità), il museo di San Marco e il museo Archeologico di Firenze. Il Museo Nazionale del Bargello sarà aperto a Pasqua dalle 8:15 alle 13:50, il lunedì dell’Angelo dalle 8:15 alle 18:50. Le Cappelle Medicee manterranno l’orario ordinario di apertura per l’intera giornata, sia a Pasqua che a Pasquetta. Il Complesso di Orsanmichele a Pasqua sarà aperto dalle 8:30 alle 13:30 (la Chiesa chiude alle ore 12 per la celebrazione della messa). A Firenze saranno aperti a Pasqua e Pasquetta anche il museo di modellismo ferroviario HZero e la nuova mostra ‘Inside Matisse’ alla cattedrale dell’Immagine. A Siena si potrà visitare la mostra di Hugo Pratt al Palazzo delle Papesse. A Volterra sarà aperta la mostra ‘Gianni Berengo Gardin. Le foto commentate’ al Centro Studi Espositivo Santa Maria Maddalena: protagoniste dell’esposizione una selezione di scatti del noto fotografo commentati, tra gli altri, da Carlo Verdone, Marco Bellocchio e Renzo Piano.

Ecco l’elenco di tutti i musei aperti per le festività Al cinema Se fuori piove si può approfittare della giornata di festa per godersi un bel film. Al cinema la Compagnia a Pasqua alle ore 21 sarà proiettato ‘L’Albero’ di Sara Petraglia mentre a Pasquetta alle 19,30 ‘Tetsuo II: Body Hammer’ di Shinya Tsukamoto. Nei cafè dove assaggiare specialità toscane Tra una tappa e l'altra del proprio giro ci si può fermare a sorseggiare una bevanda calda in un caffè storico, ad esempio a Firenze, come le Giubbe Rosse. Si.tratta di luoghi accoglienti dove si respira la storia, con arredamenti d'epoca. i caffè storici erano infatti punti di incontro di artisti e intellettuali del Novecento. In questi locali dal gusto rétro si può approfittare di questo ponte pasquale per trascorrere momenti di relax. La Toscana ha inoltre una importante tradizione di liquori e distillati, ad esempio si va dal Vinsanto alla China di Fivizzano, e per le giornate uggiose e fredde a Livorno si può gustare il ponce. In libreria Un'atmosfera di altri tempi avvolge non solo i caffè storici ma anche le librerie, come quelle di Firenze, in cui trovare manoscritti antichi, stampe e carta decorata. A Pasqua sarà aperta la libreria del teatro Niccolini, dove si possono trovare libri in varie lingue, che ospita le più importanti novità del gruppo Polistampa e una selezione di titoli sul teatro e sul patrimonio artistico della città. Per i turisti stranieri è una meta ideale dove poter trovare libri in inglese, francese e spagnolo.